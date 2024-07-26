https://ria.ru/20240726/tovarnye_znaki-1962069494.html
Число заявок на русскоязычные товарные знаки растет, показало исследование
Число заявок на русскоязычные товарные знаки растет, показало исследование - РИА Новости, 26.07.2024
Число заявок на русскоязычные товарные знаки растет, показало исследование
Спрос на регистрацию товарных знаков на кириллице за первое полугодие увеличился почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом 2023 года - до 24,7... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T06:54
2024-07-26T06:54
2024-07-26T06:54
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спрос на регистрацию товарных знаков на кириллице за первое полугодие увеличился почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом 2023 года - до 24,7 тысячи, подсчитали для РИА Новости в компании "Онлайн Патент". "Согласно данным исследования, количество заявок на регистрацию товарных знаков на кириллице за первые шесть месяцев 2024 года составило более 24,7 тысячи, с участием заявителей из 41 страны. Среди стран-лидеров по числу поданных заявок выделяются Россия (24 266 заявок), Белоруссия (115), Китай (59) и США (34)", - говорится в отчете. При этом за первые полгода 2023 года было подано 19,9 тысячи таких заявок, а всего за прошедший год - 35,7 тысячи. "Рост количества товарных знаков в кириллице, подаваемых на регистрацию от лица российских заявителей, логично отражает рост доверия потребителей к отечественной продукции. Все больше покупателей при выборе отдают предпочтение товарам именно российского происхождения, а кириллический бренд – самый простой способ интуитивно указать на страну производства", – пояснила генеральный директор компании Алина Акиншина. По методологии исследования заявки, содержащие только буквы кириллического алфавита, были отнесены к категории "кириллица", а те, где в слове или фразе присутствуют в том числе буквы латинского алфавита – к "латинице". В то же время, за 2023 год было подано 62,7 тысячи заявок на регистрацию товарных знаков на латинице, а за первые шесть месяцев 2024 - 41,2 тысячи, уточнили в компании.
https://ria.ru/20240722/deportatsiya-1961107340.html
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россия, белоруссия, китай
Россия, Белоруссия, Китай
Число заявок на русскоязычные товарные знаки растет, показало исследование
"Онлайн Патент": в стране растет число заявок на русскоязычные товарные знаки
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спрос на регистрацию товарных знаков на кириллице за первое полугодие увеличился почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом 2023 года - до 24,7 тысячи, подсчитали для РИА Новости в компании "Онлайн Патент".
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"Согласно данным исследования, количество заявок на регистрацию товарных знаков на кириллице за первые шесть месяцев 2024 года составило более 24,7 тысячи, с участием заявителей из 41 страны. Среди стран-лидеров по числу поданных заявок выделяются Россия (24 266 заявок), Белоруссия (115), Китай (59) и США (34)", - говорится в отчете.
При этом за первые полгода 2023 года было подано 19,9 тысячи таких заявок, а всего за прошедший год - 35,7 тысячи.
"Рост количества товарных знаков в кириллице, подаваемых на регистрацию от лица российских заявителей, логично отражает рост доверия потребителей к отечественной продукции. Все больше покупателей при выборе отдают предпочтение товарам именно российского происхождения, а кириллический бренд – самый простой способ интуитивно указать на страну производства", – пояснила генеральный директор компании Алина Акиншина.
По методологии исследования заявки, содержащие только буквы кириллического алфавита, были отнесены к категории "кириллица", а те, где в слове или фразе присутствуют в том числе буквы латинского алфавита – к "латинице".
В то же время, за 2023 год было подано 62,7 тысячи заявок на регистрацию товарных знаков на латинице, а за первые шесть месяцев 2024 - 41,2 тысячи, уточнили в компании.