https://ria.ru/20240726/telekom-sfera-1961493987.html

Эксперты спрогнозировали рост спроса на специалистов в телеком-сфере

Эксперты спрогнозировали рост спроса на специалистов в телеком-сфере - РИА Новости, 26.07.2024

Эксперты спрогнозировали рост спроса на специалистов в телеком-сфере

Число вакансий в сфере телекоммуникаций в России будет расти из-за роста числа инвестиций в отрасль, а также интереса государства к этой сфере, сообщил... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:00

2024-07-26T08:00

2024-07-26T08:00

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

технологии

сахалинская область

россия

южно-сахалинск

руслан пермяков

томский университет систем управления и радиоэлектроники

брикс

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Число вакансий в сфере телекоммуникаций в России будет расти из-за роста числа инвестиций в отрасль, а также интереса государства к этой сфере, сообщил замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков на прошедшем проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024"."Рост числа вакансий в телеком-сфере в целом объясняется цифровизацией страны, ростом спроса на телеком-услуги и развитием рынка. Повышенный спрос на специалистов в спутниковом сегменте связан прежде всего с интересом государства к теме, а также готовящимся стартом федеральных программ и ростом капитальных вложений в отрасль", — сказал Пермяков, его слова приводит пресс-служба НТИ.В свою очередь, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров заявил, что увеличение спроса на специалистов по телекоммуникациям также связано с тем, что появились новые регионы, где необходимо восстанавливать и строить станции сотовой связи. Кроме того, в страну прекратились поставки телеком-оборудования производства западных компаний, происходит переориентация на технологии стран БРИКС, и отрасли крайне нужны новые специалисты."Если на рынке нет специалистов высокого уровня, то эта проблема, как правило, решается массовым наймом сотрудников. И эти сотрудники начинают обучаться работе с условными китайскими GSM-системами. В телекоме сейчас однозначно есть запрос на специалистов, которые способны вести проекты, связанные с переориентацией на китайского производителя железа", — сказал Бедеров.Эксперт добавил, что особое внимание спутниковому сегменту уделяется прежде всего из-за необходимости создания собственной спутниковой группировки, альтернативной американской. Поэтому специалисты, которые могут работать с системами спутникового позиционирования, по его словам, сейчас крайне востребованы."Телеком развивается, как и многие другие отрасли, в особенности с 2022 года, когда стало недостаточно обучиться имеющимся технологиям. К тому же, сегодня любая телеком компания — это больше, чем просто телеком, это еще и банки, сервисы для бизнеса. Поддержка и развитие новых направлений также требуют большего числа людей. Также не стоит забывать, что уровень цифровизации неуклонно растет, число пользователей цифровых систем становится больше, а значит, сотрудников фронт-офиса тоже требуется больше", — согласился с ним генеральный директор Datananny и эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Иван Линдберг.Что касается спутниковой связи, есть отрасли, которые сильно от нее зависят, например, морская логистика, добавил он. Поэтому закономерно, что с уходом иностранных компаний ниши занимают новые игроки, а существовавшие — масштабируются, нанимая новый персонал, заключил эксперт."Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходил в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый.Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20240715/kadry-1959870835.html

https://ria.ru/20240715/rasskazy-1959863286.html

сахалинская область

россия

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, сахалинская область, россия, южно-сахалинск, руслан пермяков, томский университет систем управления и радиоэлектроники, брикс, агентство стратегических инициатив (аси)