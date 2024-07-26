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Эксперты спрогнозировали рост спроса на специалистов в телеком-сфере - РИА Новости, 26.07.2024
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Проектно-образовательный интенсив Архипелаг 2024 - оформление без лого - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"
 
08:00 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/telekom-sfera-1961493987.html
Эксперты спрогнозировали рост спроса на специалистов в телеком-сфере
Эксперты спрогнозировали рост спроса на специалистов в телеком-сфере - РИА Новости, 26.07.2024
Эксперты спрогнозировали рост спроса на специалистов в телеком-сфере
Число вакансий в сфере телекоммуникаций в России будет расти из-за роста числа инвестиций в отрасль, а также интереса государства к этой сфере, сообщил... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T08:00
2024-07-26T08:00
проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"
технологии
сахалинская область
россия
южно-сахалинск
руслан пермяков
томский университет систем управления и радиоэлектроники
брикс
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Число вакансий в сфере телекоммуникаций в России будет расти из-за роста числа инвестиций в отрасль, а также интереса государства к этой сфере, сообщил замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков на прошедшем проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024"."Рост числа вакансий в телеком-сфере в целом объясняется цифровизацией страны, ростом спроса на телеком-услуги и развитием рынка. Повышенный спрос на специалистов в спутниковом сегменте связан прежде всего с интересом государства к теме, а также готовящимся стартом федеральных программ и ростом капитальных вложений в отрасль", — сказал Пермяков, его слова приводит пресс-служба НТИ.В свою очередь, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров заявил, что увеличение спроса на специалистов по телекоммуникациям также связано с тем, что появились новые регионы, где необходимо восстанавливать и строить станции сотовой связи. Кроме того, в страну прекратились поставки телеком-оборудования производства западных компаний, происходит переориентация на технологии стран БРИКС, и отрасли крайне нужны новые специалисты."Если на рынке нет специалистов высокого уровня, то эта проблема, как правило, решается массовым наймом сотрудников. И эти сотрудники начинают обучаться работе с условными китайскими GSM-системами. В телекоме сейчас однозначно есть запрос на специалистов, которые способны вести проекты, связанные с переориентацией на китайского производителя железа", — сказал Бедеров.Эксперт добавил, что особое внимание спутниковому сегменту уделяется прежде всего из-за необходимости создания собственной спутниковой группировки, альтернативной американской. Поэтому специалисты, которые могут работать с системами спутникового позиционирования, по его словам, сейчас крайне востребованы."Телеком развивается, как и многие другие отрасли, в особенности с 2022 года, когда стало недостаточно обучиться имеющимся технологиям. К тому же, сегодня любая телеком компания — это больше, чем просто телеком, это еще и банки, сервисы для бизнеса. Поддержка и развитие новых направлений также требуют большего числа людей. Также не стоит забывать, что уровень цифровизации неуклонно растет, число пользователей цифровых систем становится больше, а значит, сотрудников фронт-офиса тоже требуется больше", — согласился с ним генеральный директор Datananny и эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Иван Линдберг.Что касается спутниковой связи, есть отрасли, которые сильно от нее зависят, например, морская логистика, добавил он. Поэтому закономерно, что с уходом иностранных компаний ниши занимают новые игроки, а существовавшие — масштабируются, нанимая новый персонал, заключил эксперт."Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходил в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый.Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
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сахалинская область
россия
южно-сахалинск
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технологии, сахалинская область, россия, южно-сахалинск, руслан пермяков, томский университет систем управления и радиоэлектроники, брикс, агентство стратегических инициатив (аси)
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", Технологии, Сахалинская область, Россия, Южно-Сахалинск, Руслан Пермяков, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, БРИКС, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Эксперты спрогнозировали рост спроса на специалистов в телеком-сфере

© РИА Новости / Яков Андреев | Перейти в медиабанкМонтажник на вышке сотовой связи
Монтажник на вышке сотовой связи - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Число вакансий в сфере телекоммуникаций в России будет расти из-за роста числа инвестиций в отрасль, а также интереса государства к этой сфере, сообщил замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков на прошедшем проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024".
«
"Рост числа вакансий в телеком-сфере в целом объясняется цифровизацией страны, ростом спроса на телеком-услуги и развитием рынка. Повышенный спрос на специалистов в спутниковом сегменте связан прежде всего с интересом государства к теме, а также готовящимся стартом федеральных программ и ростом капитальных вложений в отрасль", — сказал Пермяков, его слова приводит пресс-служба НТИ.
АСИ представило новую модель подготовки кадров в регионах России - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
АСИ представило новую модель подготовки кадров в регионах России
15 июля, 19:56
В свою очередь, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров заявил, что увеличение спроса на специалистов по телекоммуникациям также связано с тем, что появились новые регионы, где необходимо восстанавливать и строить станции сотовой связи. Кроме того, в страну прекратились поставки телеком-оборудования производства западных компаний, происходит переориентация на технологии стран БРИКС, и отрасли крайне нужны новые специалисты.
"Если на рынке нет специалистов высокого уровня, то эта проблема, как правило, решается массовым наймом сотрудников. И эти сотрудники начинают обучаться работе с условными китайскими GSM-системами. В телекоме сейчас однозначно есть запрос на специалистов, которые способны вести проекты, связанные с переориентацией на китайского производителя железа", — сказал Бедеров.
Эксперт добавил, что особое внимание спутниковому сегменту уделяется прежде всего из-за необходимости создания собственной спутниковой группировки, альтернативной американской. Поэтому специалисты, которые могут работать с системами спутникового позиционирования, по его словам, сейчас крайне востребованы.
"Телеком развивается, как и многие другие отрасли, в особенности с 2022 года, когда стало недостаточно обучиться имеющимся технологиям. К тому же, сегодня любая телеком компания — это больше, чем просто телеком, это еще и банки, сервисы для бизнеса. Поддержка и развитие новых направлений также требуют большего числа людей. Также не стоит забывать, что уровень цифровизации неуклонно растет, число пользователей цифровых систем становится больше, а значит, сотрудников фронт-офиса тоже требуется больше", — согласился с ним генеральный директор Datananny и эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Иван Линдберг.
Что касается спутниковой связи, есть отрасли, которые сильно от нее зависят, например, морская логистика, добавил он. Поэтому закономерно, что с уходом иностранных компаний ниши занимают новые игроки, а существовавшие — масштабируются, нанимая новый персонал, заключил эксперт.
Рассказы о будущем России создали на Архипелаге 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Рассказы о будущем России создали на "Архипелаге 2024"
15 июля, 19:19
"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходил в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый.
Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
 
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"ТехнологииСахалинская областьРоссияЮжно-СахалинскРуслан ПермяковТомский университет систем управления и радиоэлектроникиБРИКСАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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