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В Москве заключили под стражу водителя такси, стрелявшего в пассажира - РИА Новости, 26.07.2024
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12:52 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/taksist-1962131656.html
В Москве заключили под стражу водителя такси, стрелявшего в пассажира
В Москве заключили под стражу водителя такси, стрелявшего в пассажира - РИА Новости, 26.07.2024
В Москве заключили под стражу водителя такси, стрелявшего в пассажира
Водителя такси, который стрелял из травматического пистолета в пассажира в Москве, заключили под стражу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:52
2024-07-26T12:52
происшествия
москва
россия
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Водителя такси, который стрелял из травматического пистолета в пассажира в Москве, заключили под стражу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что таксист 1968 года рождения на Международном шоссе в Москве в ходе конфликта несколько раз выстрелил в голову пассажиру из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован. "С учетом позиции Головинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении водителя такси, обвиняемого в покушении на убийство пассажира, меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый просил избрать домашний арест или запрет определенных действий.
https://ria.ru/20210502/taksi-1730907628.html
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происшествия, москва, россия, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Прокуратура г. Москвы
В Москве заключили под стражу водителя такси, стрелявшего в пассажира

В Москве заключили под стражу таксиста, стрелявшего в пассажира из травматики

© Фото : Прокуратура МосквыАвтомобиль такси, водитель которого стрелял в пассажира в Москве
Автомобиль такси, водитель которого стрелял в пассажира в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Автомобиль такси, водитель которого стрелял в пассажира в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Водителя такси, который стрелял из травматического пистолета в пассажира в Москве, заключили под стражу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что таксист 1968 года рождения на Международном шоссе в Москве в ходе конфликта несколько раз выстрелил в голову пассажиру из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.
© Фото : Прокуратура МосквыОружие, изъятое у стрелявшего в пассажира таксиста
Оружие, изъятое у стрелявшего в пассажира таксиста - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Оружие, изъятое у стрелявшего в пассажира таксиста
"С учетом позиции Головинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении водителя такси, обвиняемого в покушении на убийство пассажира, меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый просил избрать домашний арест или запрет определенных действий.
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