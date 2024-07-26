https://ria.ru/20240726/taksist-1962131656.html

В Москве заключили под стражу водителя такси, стрелявшего в пассажира

В Москве заключили под стражу водителя такси, стрелявшего в пассажира - РИА Новости, 26.07.2024

В Москве заключили под стражу водителя такси, стрелявшего в пассажира

Водителя такси, который стрелял из травматического пистолета в пассажира в Москве, заключили под стражу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:52

2024-07-26T12:52

2024-07-26T12:52

происшествия

москва

россия

прокуратура г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962130507_0:206:988:762_1920x0_80_0_0_638eac970b498d71a6ff647d72f0b27d.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Водителя такси, который стрелял из травматического пистолета в пассажира в Москве, заключили под стражу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что таксист 1968 года рождения на Международном шоссе в Москве в ходе конфликта несколько раз выстрелил в голову пассажиру из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован. "С учетом позиции Головинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении водителя такси, обвиняемого в покушении на убийство пассажира, меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый просил избрать домашний арест или запрет определенных действий.

https://ria.ru/20210502/taksi-1730907628.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, прокуратура г. москвы