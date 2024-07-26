В Москве заключили под стражу водителя такси, стрелявшего в пассажира
В Москве заключили под стражу таксиста, стрелявшего в пассажира из травматики
© Фото : Прокуратура МосквыАвтомобиль такси, водитель которого стрелял в пассажира в Москве
© Фото : Прокуратура Москвы
Автомобиль такси, водитель которого стрелял в пассажира в Москве
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Водителя такси, который стрелял из травматического пистолета в пассажира в Москве, заключили под стражу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что таксист 1968 года рождения на Международном шоссе в Москве в ходе конфликта несколько раз выстрелил в голову пассажиру из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.
© Фото : Прокуратура МосквыОружие, изъятое у стрелявшего в пассажира таксиста
© Фото : Прокуратура Москвы
Оружие, изъятое у стрелявшего в пассажира таксиста
"С учетом позиции Головинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении водителя такси, обвиняемого в покушении на убийство пассажира, меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый просил избрать домашний арест или запрет определенных действий.
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