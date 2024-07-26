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В Совфеде рассказали, от чего зависит успех спецоперации - РИА Новости, 26.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 26.07.2024 (обновлено: 16:21 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/svo-1962205079.html
В Совфеде рассказали, от чего зависит успех спецоперации
В Совфеде рассказали, от чего зависит успех спецоперации - РИА Новости, 26.07.2024
В Совфеде рассказали, от чего зависит успех спецоперации
Успех специальной военной операции зависит только от действий России, без обсуждения "волшебных схем" или решений Вашингтона и Брюсселя, заявил глава... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:19
2024-07-26T16:21
специальная военная операция на украине
украина
россия
григорий карасин
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Успех специальной военной операции зависит только от действий России, без обсуждения "волшебных схем" или решений Вашингтона и Брюсселя, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в Telegram-канале. Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать. "Аксиомой является то, что в борьбе с киевским режимом мы должны полагаться прежде всего на себя самих. Успех специальной военной операции ни в коей мере не может быть достигнут за счёт неких волшебных схем или решений Вашингтона и Брюсселя. Идёт тяжёлое сражение за стратегическую безопасность России, и именно от наших собственных действий будет зависеть час Победы", - написал Карасин. Сенатор отметил, что Майк Помпео в Wall Street Journal развивает тему помощи Украине. "Оркестровка, как мы видим, работает. Идею обсуждают, в том числе и мы с вами, не говоря уже о Западе, Украине, самих Соединённых Штатах. В произнесённых тезисах есть чем заинтересовать американского избирателя и команду (Владимира) Зеленского. Иными словами, избирательная кампания в разрезе Украины уже активно началась. Пошли забойные тезисы. Серьёзные решения будут приняты много позже. Об этом не надо забывать", - написал политик. Карасин также подчеркнул, что Евросоюз, при развёрнутой демагогии о помощи Киеву, остаётся весьма корыстным организмом. "Показательна информация о том, что Украина не получит ничего из сворованных доходов от активов России, а деньги пойдут исключительно на компенсацию странам Европы за поставленное оружие", - добавил он. "Циничный разворот не нуждается в комментариях", - заключил Карасин.
https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html
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украина, россия, григорий карасин, дональд трамп, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Григорий Карасин, Дональд Трамп, В мире
В Совфеде рассказали, от чего зависит успех спецоперации

Сенатор Карасин: успех спецоперации зависит только от действий России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Успех специальной военной операции зависит только от действий России, без обсуждения "волшебных схем" или решений Вашингтона и Брюсселя, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в Telegram-канале.
Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать.
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"Аксиомой является то, что в борьбе с киевским режимом мы должны полагаться прежде всего на себя самих. Успех специальной военной операции ни в коей мере не может быть достигнут за счёт неких волшебных схем или решений Вашингтона и Брюсселя. Идёт тяжёлое сражение за стратегическую безопасность России, и именно от наших собственных действий будет зависеть час Победы", - написал Карасин.
Сенатор отметил, что Майк Помпео в Wall Street Journal развивает тему помощи Украине.
«
"Оркестровка, как мы видим, работает. Идею обсуждают, в том числе и мы с вами, не говоря уже о Западе, Украине, самих Соединённых Штатах. В произнесённых тезисах есть чем заинтересовать американского избирателя и команду (Владимира) Зеленского. Иными словами, избирательная кампания в разрезе Украины уже активно началась. Пошли забойные тезисы. Серьёзные решения будут приняты много позже. Об этом не надо забывать", - написал политик.
Карасин также подчеркнул, что Евросоюз, при развёрнутой демагогии о помощи Киеву, остаётся весьма корыстным организмом.
"Показательна информация о том, что Украина не получит ничего из сворованных доходов от активов России, а деньги пойдут исключительно на компенсацию странам Европы за поставленное оружие", - добавил он.
"Циничный разворот не нуждается в комментариях", - заключил Карасин.
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