https://ria.ru/20240726/svo-1962186562.html

ВС России уничтожили за неделю две установки HIMARS и семь "Градов"

ВС России уничтожили за неделю две установки HIMARS и семь "Градов" - РИА Новости, 26.07.2024

ВС России уничтожили за неделю две установки HIMARS и семь "Градов"

Российские авиация и артиллерия уничтожили за неделю две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, семь боевых машин РСЗО "Град" и по две... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:33

2024-07-26T15:33

2024-07-26T15:38

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зрк с-300

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили за неделю две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, семь боевых машин РСЗО "Град" и по две пусковых установки "Patriot" и С-300, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, семь боевых машин реактивной системы залпового огня "Град", две пусковые установки с радиолокационной станцией AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также мобильные радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68 и П-18", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240726/minoborony-1962184771.html

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сша, россия, зрк с-300