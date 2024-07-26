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Силы ПВО за неделю сбили украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника - РИА Новости, 26.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 26.07.2024 (обновлено: 15:29 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/svo-1962183959.html
Силы ПВО за неделю сбили украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника
Силы ПВО за неделю сбили украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника - РИА Новости, 26.07.2024
Силы ПВО за неделю сбили украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника
Российские системы ПВО за минувшую неделю (с 20 по 26 июля) сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 10 американских ракет ATACMS, 623 беспилотника противника и... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:28
2024-07-26T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ми-8 амтш
технологии
сша
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю (с 20 по 26 июля) сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 10 американских ракет ATACMS, 623 беспилотника противника и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две тактические ракеты "Точка-У", девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 36 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 623 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 28464 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16684 танка и других боевых бронированных машин, 1390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12416 орудий полевой артиллерии и минометов, 24086 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, россия, ми-8 амтш, технологии, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ми-8 АМТШ, Технологии, США, Украина
Силы ПВО за неделю сбили украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника

МО: ПВО за неделю сбила вертолет Ми-8, 623 беспилотника, 9 бомб "Hammer"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю (с 20 по 26 июля) сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 10 американских ракет ATACMS, 623 беспилотника противника и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две тактические ракеты "Точка-У", девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 36 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 623 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 28464 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16684 танка и других боевых бронированных машин, 1390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12416 орудий полевой артиллерии и минометов, 24086 единиц специальной военной автомобильной техники.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМи-8 АМТШТехнологииСШАУкраина
 
 
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