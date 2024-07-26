https://ria.ru/20240726/svo-1962183959.html

Силы ПВО за неделю сбили украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника

Силы ПВО за неделю сбили украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника - РИА Новости, 26.07.2024

Силы ПВО за неделю сбили украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника

Российские системы ПВО за минувшую неделю (с 20 по 26 июля) сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 10 американских ракет ATACMS, 623 беспилотника противника и... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:28

2024-07-26T15:28

2024-07-26T15:29

специальная военная операция на украине

безопасность

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технологии

сша

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю (с 20 по 26 июля) сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 10 американских ракет ATACMS, 623 беспилотника противника и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две тактические ракеты "Точка-У", девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 36 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 623 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 28464 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16684 танка и других боевых бронированных машин, 1390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12416 орудий полевой артиллерии и минометов, 24086 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240726/dnr-1962183560.html

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безопасность, россия, ми-8 амтш, технологии, сша, украина