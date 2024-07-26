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Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 800 солдат ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 26.07.2024 (обновлено: 15:28 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/svo-1962183265.html
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 800 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 800 солдат ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 800 солдат ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 800 украинских... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:25
2024-07-26T15:28
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 800 украинских военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение недели нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 800 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 47 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 800 солдат ВСУ

МО: бойцы "Днепра" за неделю уничтожили до 800 украинских военных, танк, 5 БТР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 800 украинских военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение недели нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 800 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 47 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 835 военных ВСУ за неделю
Вчера, 15:23
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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