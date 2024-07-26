https://ria.ru/20240726/svo-1962183265.html

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 800 солдат ВСУ

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 800 солдат ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 800 солдат ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 800 украинских... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:25

2024-07-26T15:25

2024-07-26T15:28

специальная военная операция на украине

сша

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 800 украинских военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение недели нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 800 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 47 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240726/svo-1962182011.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, вооруженные силы украины