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Группировка "Восток" уничтожила до 835 военных ВСУ за неделю
Группировка "Восток" уничтожила до 835 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 26.07.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 835 военных ВСУ за неделю
Противник в результате успешных действий группировки российских войск "Восток" потерял за неделю до 835 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:23
2024-07-26T15:23
2024-07-26T15:45
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Противник в результате успешных действий группировки российских войск "Восток" потерял за неделю до 835 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, двух соединений теробороны, а также двух бригад нацгвардии", - говорится в сообщении.В результате действий группировки противник за неделю потерял до 835 военнослужащих и два танка, сообщили в российском военном ведомстве.По данным МО, в зоне ответственности "Востока" украинские войска за неделю лишись 30 автомобилей, 23 орудий полевой артиллерии, из которых 12 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155-мм были произведены в странах НАТО, а также шести станций радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" уничтожила до 835 военных ВСУ за неделю
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 835 военных ВСУ за неделю
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Противник в результате успешных действий группировки российских войск "Восток" потерял за неделю до 835 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ
.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, двух соединений теробороны, а также двух бригад нацгвардии", - говорится в сообщении.
В результате действий группировки противник за неделю потерял до 835 военнослужащих и два танка, сообщили в российском военном ведомстве.
По данным МО, в зоне ответственности "Востока" украинские войска за неделю лишись 30 автомобилей, 23 орудий полевой артиллерии, из которых 12 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155-мм были произведены в странах НАТО, а также шести станций радиоэлектронной борьбы.