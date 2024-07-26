https://ria.ru/20240726/svo-1962182011.html

Группировка "Восток" уничтожила до 835 военных ВСУ за неделю

Группировка "Восток" уничтожила до 835 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 26.07.2024

Группировка "Восток" уничтожила до 835 военных ВСУ за неделю

Противник в результате успешных действий группировки российских войск "Восток" потерял за неделю до 835 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:23

2024-07-26T15:23

2024-07-26T15:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Противник в результате успешных действий группировки российских войск "Восток" потерял за неделю до 835 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, двух соединений теробороны, а также двух бригад нацгвардии", - говорится в сообщении.В результате действий группировки противник за неделю потерял до 835 военнослужащих и два танка, сообщили в российском военном ведомстве.По данным МО, в зоне ответственности "Востока" украинские войска за неделю лишись 30 автомобилей, 23 орудий полевой артиллерии, из которых 12 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155-мм были произведены в странах НАТО, а также шести станций радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)