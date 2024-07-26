https://ria.ru/20240726/svo-1962181024.html

Группировка "Север" отразила 21 контратаку за неделю

Группировка "Север" отразила 21 контратаку за неделю - РИА Новости, 26.07.2024

Группировка "Север" отразила 21 контратаку за неделю

Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю улучшили тактическое положение, отразили 21 контратаку противника, ВСУ потеряли до 1385 военных,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:19

2024-07-26T15:19

2024-07-26T15:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю улучшили тактическое положение, отразили 21 контратаку противника, ВСУ потеряли до 1385 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трёх бригад теробороны и соединения нацгвардии. Отражена 21 контратака противника", - говорится в сводке военного ведомства.ВСУ потеряли свыше 1,3 тысяч военнослужащих и военную технику, в том числе западного производства, уточнили в министерстве."Потери ВСУ составили до 1385 военнослужащих, пять боевых машин пехоты Bradley производства США и 24 автомобиля. Кроме того, за неделю поражены: две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, а также три полевых склада с боеприпасами", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)