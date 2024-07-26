Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 26.07.2024 (обновлено: 15:30 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/svo-1962180925.html
Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак
Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак - РИА Новости, 26.07.2024
Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак
Подразделения группировки ВС РФ "Запад" за минувшую неделю нанесли поражение формированиям шести украинских бригад и трёх соединений теробороны, а также... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:19
2024-07-26T15:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
киев
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960737805_0:224:3006:1915_1920x0_80_0_0_eb372e69136ca8525bcad78f4a3b8127.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Запад" за минувшую неделю нанесли поражение формированиям шести украинских бригад и трёх соединений теробороны, а также отразили девять контратак противника, потери Киева составили до 3640 военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад"… Нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ, а также трёх соединений теробороны. За неделю отражены девять контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 20 по 26 июля.В Минобороны напомнили, что в результате успешных действий группировки были освобождены населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области."ВСУ потеряли до 3640 военнослужащих, четыре танка, в том числе Leopard производства ФРГ, 10 боевых бронированных машин, из которых четыре бронетранспортера М113 производства США, и 68 автомобилей", - добавили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы в течение недели группировка "Запад" поразила 36 орудий полевой артиллерии, в том числе девять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 миллиметров западного производства. Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад боеприпасов.
https://ria.ru/20240726/minoborony-1962184771.html
https://ria.ru/20240726/svo-1962183959.html
россия
киев
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960737805_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_c801ee74eb15a9264c70375b4c67fa6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Луганская Народная Республика
Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак

МО: бойцы "Запада" за неделю уничтожили до 3640 солдат ВСУ и 4 танка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Запад" за минувшую неделю нанесли поражение формированиям шести украинских бригад и трёх соединений теробороны, а также отразили девять контратак противника, потери Киева составили до 3640 военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад"… Нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ, а также трёх соединений теробороны. За неделю отражены девять контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 20 по 26 июля.
В Минобороны напомнили, что в результате успешных действий группировки были освобождены населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.
Украинские пленные в российском исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
За неделю в плен сдались 63 солдата ВСУ
Вчера, 15:29
"ВСУ потеряли до 3640 военнослужащих, четыре танка, в том числе Leopard производства ФРГ, 10 боевых бронированных машин, из которых четыре бронетранспортера М113 производства США, и 68 автомобилей", - добавили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы в течение недели группировка "Запад" поразила 36 орудий полевой артиллерии, в том числе девять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 миллиметров западного производства. Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад боеприпасов.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Силы ПВО за неделю сбили украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника
Вчера, 15:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныКиевЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала