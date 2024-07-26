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Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак
Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак - РИА Новости, 26.07.2024
Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак
Подразделения группировки ВС РФ "Запад" за минувшую неделю нанесли поражение формированиям шести украинских бригад и трёх соединений теробороны, а также... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:19
2024-07-26T15:19
2024-07-26T15:30
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Запад" за минувшую неделю нанесли поражение формированиям шести украинских бригад и трёх соединений теробороны, а также отразили девять контратак противника, потери Киева составили до 3640 военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад"… Нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ, а также трёх соединений теробороны. За неделю отражены девять контратак штурмовых групп противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 20 по 26 июля.В Минобороны напомнили, что в результате успешных действий группировки были освобождены населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области."ВСУ потеряли до 3640 военнослужащих, четыре танка, в том числе Leopard производства ФРГ, 10 боевых бронированных машин, из которых четыре бронетранспортера М113 производства США, и 68 автомобилей", - добавили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы в течение недели группировка "Запад" поразила 36 орудий полевой артиллерии, в том числе девять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 миллиметров западного производства. Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад боеприпасов.
https://ria.ru/20240726/minoborony-1962184771.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Луганская Народная Республика
Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак
МО: бойцы "Запада" за неделю уничтожили до 3640 солдат ВСУ и 4 танка