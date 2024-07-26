https://ria.ru/20240726/sud-1962141653.html

Украинского телеведущего заочно осудили на 7 лет за призывы убивать россиян

Украинского телеведущего заочно осудили на 7 лет за призывы убивать россиян - РИА Новости, 26.07.2024

Украинского телеведущего заочно осудили на 7 лет за призывы убивать россиян

Суд заочно приговорил украинского телеведущего Шарафмала, призывавшего к убийству россиян, к семи годам колонии, сообщила столичная прокуратура в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:18

2024-07-26T13:18

2024-07-26T13:38

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украина

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Суд заочно приговорил украинского телеведущего Шарафмала, призывавшего к убийству россиян, к семи годам колонии, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что ведущий в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Впоследствии он принес извинения, видеоролик был опубликован на YouTube-канале телеканала, однако при этом он сказал, что делает это, потому что "украинцы - не такие люди, как россияне, в первую очередь мы - люди, во мне говорила боль утраты и печаль за друга"."Суд приговорил украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала к 7 годам колонии общего режима. С учетом позиции прокуратуры он признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240723/sud-1961461684.html

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