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Украинского телеведущего заочно осудили на 7 лет за призывы убивать россиян - РИА Новости, 26.07.2024
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13:18 26.07.2024 (обновлено: 13:38 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/sud-1962141653.html
Украинского телеведущего заочно осудили на 7 лет за призывы убивать россиян
Украинского телеведущего заочно осудили на 7 лет за призывы убивать россиян - РИА Новости, 26.07.2024
Украинского телеведущего заочно осудили на 7 лет за призывы убивать россиян
Суд заочно приговорил украинского телеведущего Шарафмала, призывавшего к убийству россиян, к семи годам колонии, сообщила столичная прокуратура в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:18
2024-07-26T13:38
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Суд заочно приговорил украинского телеведущего Шарафмала, призывавшего к убийству россиян, к семи годам колонии, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что ведущий в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Впоследствии он принес извинения, видеоролик был опубликован на YouTube-канале телеканала, однако при этом он сказал, что делает это, потому что "украинцы - не такие люди, как россияне, в первую очередь мы - люди, во мне говорила боль утраты и печаль за друга"."Суд приговорил украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала к 7 годам колонии общего режима. С учетом позиции прокуратуры он признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.
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россия, украина, происшествия
Россия, Украина, Происшествия
Украинского телеведущего заочно осудили на 7 лет за призывы убивать россиян

Суд заочно приговорил к 7 годам украинского ведущего за призывы убивать россиян

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Суд заочно приговорил украинского телеведущего Шарафмала, призывавшего к убийству россиян, к семи годам колонии, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ведущий в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Впоследствии он принес извинения, видеоролик был опубликован на YouTube-канале телеканала, однако при этом он сказал, что делает это, потому что "украинцы - не такие люди, как россияне, в первую очередь мы - люди, во мне говорила боль утраты и печаль за друга".
"Суд приговорил украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала к 7 годам колонии общего режима. С учетом позиции прокуратуры он признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.
Журналист Михаил Зыгарь* - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Журналиста Зыгаря* заочно приговорили к сроку в колонии за фейки об армии
23 июля, 14:28
 
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