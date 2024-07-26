https://ria.ru/20240726/stroitelstvo-1962223837.html

Виталий Хоценко проверил ход строительства водопровода в курортной зоне

Виталий Хоценко проверил ход строительства водопровода в курортной зоне - РИА Новости, 26.07.2024

Виталий Хоценко проверил ход строительства водопровода в курортной зоне

Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил ход реализации масштабного проекта по строительству водопровода из Омска в пригородную санаторно-курортную... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:23

2024-07-26T17:23

2024-07-26T17:30

омская область

виталий хоценко

жкх

строительство

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ОМСК, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил ход реализации масштабного проекта по строительству водопровода из Омска в пригородную санаторно-курортную зону региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. Водопровод длиной 21 километр обеспечит чистой водой поселения и зоны отдыха между поселками Крутая Горка и Красноярка. Это более 6,7 километра труб от Красноярки до Чернолучья. Еще свыше 14 километров труб диаметром 315 миллиметров в две нитки водопровода — от Крутой Горки до Красноярки. "Работы идут. Строит объект "Омскводоканал" — подключает его от городских сетей. Проект большой, его стоимость порядка 900 миллионов рублей. Спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину за это решение", - отметил Хоценко. Рабочие проложили порядка десяти километров водопроводных сетей. В поселке Крутая Горка уже смонтирована камера подключения магистрального водопровода. Губернатор застал процесс армирования и бетонные работы в дачном поселке Чернолучинский. Здесь же будет установлена модульная насосная станция.

https://ria.ru/20240725/gazifikatsiya-1961866549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий хоценко, жкх, строительство