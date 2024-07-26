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Виталий Хоценко проверил ход строительства водопровода в курортной зоне
Виталий Хоценко проверил ход строительства водопровода в курортной зоне - РИА Новости, 26.07.2024
Виталий Хоценко проверил ход строительства водопровода в курортной зоне
Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил ход реализации масштабного проекта по строительству водопровода из Омска в пригородную санаторно-курортную... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:23
2024-07-26T17:23
2024-07-26T17:30
омская область
виталий хоценко
жкх
строительство
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ОМСК, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил ход реализации масштабного проекта по строительству водопровода из Омска в пригородную санаторно-курортную зону региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. Водопровод длиной 21 километр обеспечит чистой водой поселения и зоны отдыха между поселками Крутая Горка и Красноярка. Это более 6,7 километра труб от Красноярки до Чернолучья. Еще свыше 14 километров труб диаметром 315 миллиметров в две нитки водопровода — от Крутой Горки до Красноярки. "Работы идут. Строит объект "Омскводоканал" — подключает его от городских сетей. Проект большой, его стоимость порядка 900 миллионов рублей. Спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину за это решение", - отметил Хоценко. Рабочие проложили порядка десяти километров водопроводных сетей. В поселке Крутая Горка уже смонтирована камера подключения магистрального водопровода. Губернатор застал процесс армирования и бетонные работы в дачном поселке Чернолучинский. Здесь же будет установлена модульная насосная станция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виталий хоценко, жкх, строительство
Омская область , Виталий Хоценко, ЖКХ, Строительство
ОМСК, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил ход реализации масштабного проекта по строительству водопровода из Омска в пригородную санаторно-курортную зону региона, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Водопровод длиной 21 километр обеспечит чистой водой поселения и зоны отдыха между поселками Крутая Горка и Красноярка. Это более 6,7 километра труб от Красноярки до Чернолучья. Еще свыше 14 километров труб диаметром 315 миллиметров в две нитки водопровода — от Крутой Горки до Красноярки.
"Работы идут. Строит объект "Омскводоканал" — подключает его от городских сетей. Проект большой, его стоимость порядка 900 миллионов рублей. Спасибо президенту России
Владимиру Владимировичу Путину за это решение", - отметил Хоценко.
Рабочие проложили порядка десяти километров водопроводных сетей. В поселке Крутая Горка уже смонтирована камера подключения магистрального водопровода. Губернатор застал процесс армирования и бетонные работы в дачном поселке Чернолучинский. Здесь же будет установлена модульная насосная станция.