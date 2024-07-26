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Виталий Хоценко проверил ход строительства водопровода в курортной зоне - РИА Новости, 26.07.2024
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Омская область
 
17:23 26.07.2024 (обновлено: 17:30 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/stroitelstvo-1962223837.html
Виталий Хоценко проверил ход строительства водопровода в курортной зоне
Виталий Хоценко проверил ход строительства водопровода в курортной зоне - РИА Новости, 26.07.2024
Виталий Хоценко проверил ход строительства водопровода в курортной зоне
Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил ход реализации масштабного проекта по строительству водопровода из Омска в пригородную санаторно-курортную... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:23
2024-07-26T17:30
омская область
виталий хоценко
жкх
строительство
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ОМСК, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил ход реализации масштабного проекта по строительству водопровода из Омска в пригородную санаторно-курортную зону региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. Водопровод длиной 21 километр обеспечит чистой водой поселения и зоны отдыха между поселками Крутая Горка и Красноярка. Это более 6,7 километра труб от Красноярки до Чернолучья. Еще свыше 14 километров труб диаметром 315 миллиметров в две нитки водопровода — от Крутой Горки до Красноярки. "Работы идут. Строит объект "Омскводоканал" — подключает его от городских сетей. Проект большой, его стоимость порядка 900 миллионов рублей. Спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину за это решение", - отметил Хоценко. Рабочие проложили порядка десяти километров водопроводных сетей. В поселке Крутая Горка уже смонтирована камера подключения магистрального водопровода. Губернатор застал процесс армирования и бетонные работы в дачном поселке Чернолучинский. Здесь же будет установлена модульная насосная станция.
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виталий хоценко, жкх, строительство
Омская область , Виталий Хоценко, ЖКХ, Строительство

Виталий Хоценко проверил ход строительства водопровода в курортной зоне

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко во время проверки хода реализации проекта по строительству водопровода из Омска в пригородную санаторно-курортную зону региона. 26 июля 2024
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время проверки хода реализации проекта по строительству водопровода из Омска в пригородную санаторно-курортную зону региона. 26 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время проверки хода реализации проекта по строительству водопровода из Омска в пригородную санаторно-курортную зону региона. 26 июля 2024
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ОМСК, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил ход реализации масштабного проекта по строительству водопровода из Омска в пригородную санаторно-курортную зону региона, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Водопровод длиной 21 километр обеспечит чистой водой поселения и зоны отдыха между поселками Крутая Горка и Красноярка. Это более 6,7 километра труб от Красноярки до Чернолучья. Еще свыше 14 километров труб диаметром 315 миллиметров в две нитки водопровода — от Крутой Горки до Красноярки.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание о реализации программы газификации региона - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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"Работы идут. Строит объект "Омскводоканал" — подключает его от городских сетей. Проект большой, его стоимость порядка 900 миллионов рублей. Спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину за это решение", - отметил Хоценко.
Рабочие проложили порядка десяти километров водопроводных сетей. В поселке Крутая Горка уже смонтирована камера подключения магистрального водопровода. Губернатор застал процесс армирования и бетонные работы в дачном поселке Чернолучинский. Здесь же будет установлена модульная насосная станция.
 
Омская областьВиталий ХоценкоЖКХСтроительство
 
 
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