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Набиуллина объяснила высокий уровень ставок в России - РИА Новости, 26.07.2024
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15:45 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/stavki-1962191876.html
Набиуллина объяснила высокий уровень ставок в России
Набиуллина объяснила высокий уровень ставок в России - РИА Новости, 26.07.2024
Набиуллина объяснила высокий уровень ставок в России
Высокий уровень ставок в РФ сейчас стал следствием перегрева спроса, а не рисков финансовой стабильности, период жесткой денежно-кредитной политики будет... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:45
2024-07-26T15:45
экономика
цены на нефть
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Высокий уровень ставок в РФ сейчас стал следствием перегрева спроса, а не рисков финансовой стабильности, период жесткой денежно-кредитной политики будет долгим, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Те эпизоды, которые мы переживали в 2014 и 2022 году, пиковые значения ставки были кратковременными, так как они были связаны с рисками финансовой стабильности, внешними шоками, а спрос тогда падал не столько в ответ на взлет ставок, сколько вследствие этих внешних шоков. Сейчас высокий уровень ставок - это ответ на перегрев спроса, притом что все остальные факторы спроса работают на его расширение. Это коренное различие", - сказала Набиуллина. "Мы стали делать акцент на том, что возвращение к инфляции будет требовать более длительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий. И в прошлом месяце мы начали говорить о том, что мы готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции", - добавила она.
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экономика, цены на нефть, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Цены на нефть, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина объяснила высокий уровень ставок в России

Набиуллина: высокий уровень ставок в РФ стал следствием перегрева спроса

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Высокий уровень ставок в РФ сейчас стал следствием перегрева спроса, а не рисков финансовой стабильности, период жесткой денежно-кредитной политики будет долгим, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Те эпизоды, которые мы переживали в 2014 и 2022 году, пиковые значения ставки были кратковременными, так как они были связаны с рисками финансовой стабильности, внешними шоками, а спрос тогда падал не столько в ответ на взлет ставок, сколько вследствие этих внешних шоков. Сейчас высокий уровень ставок - это ответ на перегрев спроса, притом что все остальные факторы спроса работают на его расширение. Это коренное различие", - сказала Набиуллина.
"Мы стали делать акцент на том, что возвращение к инфляции будет требовать более длительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий. И в прошлом месяце мы начали говорить о том, что мы готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции", - добавила она.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЭльвира Набиуллина
 
 
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