https://ria.ru/20240726/stavka-1962179262.html
Ставка ЦБ не изменится до конца года, считает эксперт
Ставка ЦБ не изменится до конца года, считает эксперт - РИА Новости, 26.07.2024
Ставка ЦБ не изменится до конца года, считает эксперт
Банк России ранее в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых, на таком уровне она сохранится минимум до... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:15
2024-07-26T15:15
2024-07-26T15:15
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Банк России ранее в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых, на таком уровне она сохранится минимум до конца года, заявил РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. ЦБ РФ также повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,9-17,4% с 15-16%, до конца года ждет ее в диапазоне 18-19,4%. При этом регулятор смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях. "Ожидаем сохранение текущей ставки минимум до конца года. Банк России будет держать ставку 8-10% в реальном выражении (ключевая ставка за вычетом инфляции). Согласно опыту других центральных банков, таргетирующих инфляцию, такая ставка способна задавить инфляцию в течение года", - прогнозирует эксперт. Согласно его оценке, депозитные ставки уже сформированы под такую ключевую ставку. Таким образом, депозитные ставки останутся на текущих уровнях. А вот кредиты для корпоративного сектора подорожают и приведут к перераспределению прибыли в пользу банковского сектора. В то же время рост ставки не окажет существенного влияния на кредитные условия для физлиц. "Ставки по потребам (потребительским кредитам - ред.) остаются в диапазоне 25%+, ипотечные кредиты на рыночной основе запретительно высокие 18%+", - полагает Федоров. Как пояснил аналитик, решение продиктовано более значительным отклонением пиковой инфляции мая-июня от прогноза и необходимостью реакции на этот ценовой шок.
https://ria.ru/20240724/ekonomika-1961613226.html
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экономика, россия, бкс мир инвестиций, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, БКС Мир инвестиций, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Ставка ЦБ не изменится до конца года, считает эксперт
Экономист Федоров: ключевая ставка в РФ сохранится на уровне 18% до конца года
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Банк России ранее в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых, на таком уровне она сохранится минимум до конца года, заявил РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. ЦБ РФ
также повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,9-17,4% с 15-16%, до конца года ждет ее в диапазоне 18-19,4%. При этом регулятор смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях.
"Ожидаем сохранение текущей ставки минимум до конца года. Банк России будет держать ставку 8-10% в реальном выражении (ключевая ставка за вычетом инфляции). Согласно опыту других центральных банков, таргетирующих инфляцию, такая ставка способна задавить инфляцию в течение года", - прогнозирует эксперт.
Согласно его оценке, депозитные ставки уже сформированы под такую ключевую ставку. Таким образом, депозитные ставки останутся на текущих уровнях. А вот кредиты для корпоративного сектора подорожают и приведут к перераспределению прибыли в пользу банковского сектора.
В то же время рост ставки не окажет существенного влияния на кредитные условия для физлиц. "Ставки по потребам (потребительским кредитам - ред.) остаются в диапазоне 25%+, ипотечные кредиты на рыночной основе запретительно высокие 18%+", - полагает Федоров.
Как пояснил аналитик, решение продиктовано более значительным отклонением пиковой инфляции мая-июня от прогноза и необходимостью реакции на этот ценовой шок.