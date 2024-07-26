https://ria.ru/20240726/spetsoperatsiya-1962250239.html

Кадыров назвал участников СВО самыми уважаемыми людьми в Чечне

Кадыров назвал участников СВО самыми уважаемыми людьми в Чечне - РИА Новости, 26.07.2024

Кадыров назвал участников СВО самыми уважаемыми людьми в Чечне

Участники спецоперации на Украине - самые уважаемые люди Чечни и им будут благодарны всю жизнь, заявил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:58

2024-07-26T18:58

2024-07-26T18:58

специальная военная операция на украине

общество

украина

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 26 июл — РИА Новости. Участники спецоперации на Украине - самые уважаемые люди Чечни и им будут благодарны всю жизнь, заявил глава региона Рамзан Кадыров. "Это (участники СВО) наши самые уважаемые люди нашего региона, потому что они выбрали путь Всевышнего, они выбрали путь защиты своего народа, традиций, обычаев, поэтому мы будем… всегда относится с уважением - к ним и их семьям. Мы всегда будем поддерживать их, поддерживаем, все, что необходимо для них и для их семей делаем, и будем делать. Поэтому, они лучше нас..., мы должны быть им благодарны всю жизнь", - сказал глава региона в беседе с журналистами. Кадыров также в очередной раз выразил уверенность, что участники СВО вернутся домой с победой.

https://ria.ru/20240726/dnr-1962183560.html

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общество, украина, рамзан кадыров