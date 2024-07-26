https://ria.ru/20240726/spetsoperatsiya-1962225091.html

Спецоперация, 26 июля: раскрыты данные 3,2 тысячи наемников, воюющих за ВСУ

Спецоперация, 26 июля: раскрыты данные 3,2 тысячи наемников, воюющих за ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024

Спецоперация, 26 июля: раскрыты данные 3,2 тысячи наемников, воюющих за ВСУ

О ходе спецоперации, попытках Украины шантажировать Венгрию и Словакию и новых громких данных от хакерской группы RaHDit — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:30

2024-07-26T17:30

2024-07-26T17:58

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

андрей белоусов

дмитрий песков

урсула фон дер ляйен

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. О ходе спецоперации, попытках Украины шантажировать Венгрию и Словакию и новых громких данных от хакерской группы RaHDit — в материале РИА Новости.Итоги СВО за неделюТе самые "Злые русские хакеры"Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") обнародовала данные более 3200 иностранных наемников, воюющих за ВСУ. В их числе есть выходцы из США, Латвии, Испании, Германии, Израиля и других стран. До вступления в ряды украинских войск некоторые из них совершали на родине тяжкие преступления. Например, Пирс Таннер Рид, экс-сотрудник полиции американского Окленда, был арестован в Индиане в июле 2023 года за действия, связанные с растлением малолетних. RaHDit не в первый раз проводят такую акцию. Ранее группа публиковала данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, а также сведения 1,5 тысячи действующих сотрудников службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах. Белоусов проинспектировал полигонГлава Минобороны Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе. Министру показали, как идет подготовка танковых экипажей, операторов БПЛА, минометных расчетов. Он также вручил награды отличившимся в ходе спецоперации и пообщался с военнослужащими. По словам Белоусова, в центрах подготовки организуют курсы по управлению багги и квадроциклами, поскольку такой транспорт очень востребован для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Нефтяной шантаж КиеваКиевский режим, остановив транзит нефти из России, шантажирует Будапешт и Братиславу за их позицию по конфликту на Украине, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Он отметил, что это противоречит договору ЕС от лета 2022 года, по которому Венгрия получила исключение из санкций на поставки нефти из России.Россия ответит за свои активыЕвросоюз направит Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что такие шаги не останутся без ответа. Он назвал незаконным использование доходов от российских резервов для закупок оружия ВСУ.Американская счетная палата, в свою очередь, оценила неоднократно допущенные ошибки при подсчете военной помощи Украине, сумма достигла 8,2 миллиарда долларов. С августа 2021 по март 2024 года США в рамках президентской программы одобрили военную помощь Киеву на общую сумму не менее 24 миллиардов долларов. В 2023-м после пересчета Пентагон пришел к выводу, что американские власти переоценили ее стоимость за 2022 и 2023 финансовые годы на 6,2 миллиарда долларов. Украина снова пытается сдать назад

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html

https://ria.ru/20240726/ganchev-1962216857.html

https://ria.ru/20240726/soyuznik-1962006322.html

https://ria.ru/20240726/dnr-1962183560.html

https://ria.ru/20240726/zelenskiy-1962212989.html

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украина

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россия, украина, киев, андрей белоусов, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, вооруженные силы украины, еврокомиссия, нато, в мире