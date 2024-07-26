Спецоперация, 26 июля: раскрыты данные 3,2 тысячи наемников, воюющих за ВСУ
RaHDit обнародовала данные более 3200 иностранных наемников, воюющих за ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. О ходе спецоперации, попытках Украины шантажировать Венгрию и Словакию и новых громких данных от хакерской группы RaHDit — в материале РИА Новости.
Итоги СВО за неделю
- Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 825 человек, следует из сводки Минобороны;
- Российские военные за этот период нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием по военным объектам на Украине. Среди пораженных объектов — предприятия по изготовлению порохов, производству бронетанковой техники и энергетическая инфраструктура, цеха сборки БПЛА, эшелоны с техникой и личным составом;
- В пятницу армия ударом "Искандера" уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й бригады ВСУ в Краматорске, где противник потерял пусковую установку HIMARS, пять единиц РСЗО "Град", пять танков и до десяти боевых бронированных машин. По данным подполья, на складе также хранились дальнобойные ракеты;
- Там также сообщили об ударе по пункту дислокации украинской армии в городе Нежин Черниговской области, среди пострадавших около десятка иностранных наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Те самые "Злые русские хакеры"
Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") обнародовала данные более 3200 иностранных наемников, воюющих за ВСУ.
В их числе есть выходцы из США, Латвии, Испании, Германии, Израиля и других стран. До вступления в ряды украинских войск некоторые из них совершали на родине тяжкие преступления. Например, Пирс Таннер Рид, экс-сотрудник полиции американского Окленда, был арестован в Индиане в июле 2023 года за действия, связанные с растлением малолетних.
RaHDit не в первый раз проводят такую акцию. Ранее группа публиковала данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, а также сведения 1,5 тысячи действующих сотрудников службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.
Белоусов проинспектировал полигон
Глава Минобороны Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе.
Министру показали, как идет подготовка танковых экипажей, операторов БПЛА, минометных расчетов. Он также вручил награды отличившимся в ходе спецоперации и пообщался с военнослужащими.
По словам Белоусова, в центрах подготовки организуют курсы по управлению багги и квадроциклами, поскольку такой транспорт очень востребован для доставки боеприпасов и эвакуации раненых.
Нефтяной шантаж Киева
Киевский режим, остановив транзит нефти из России, шантажирует Будапешт и Братиславу за их позицию по конфликту на Украине, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Он отметил, что это противоречит договору ЕС от лета 2022 года, по которому Венгрия получила исключение из санкций на поставки нефти из России.
Россия ответит за свои активы
Евросоюз направит Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что такие шаги не останутся без ответа. Он назвал незаконным использование доходов от российских резервов для закупок оружия ВСУ.
Американская счетная палата, в свою очередь, оценила неоднократно допущенные ошибки при подсчете военной помощи Украине, сумма достигла 8,2 миллиарда долларов.
С августа 2021 по март 2024 года США в рамках президентской программы одобрили военную помощь Киеву на общую сумму не менее 24 миллиардов долларов. В 2023-м после пересчета Пентагон пришел к выводу, что американские власти переоценили ее стоимость за 2022 и 2023 финансовые годы на 6,2 миллиарда долларов.
Украина снова пытается сдать назад
- Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк высказался против потенциального мирного соглашения с Москвой, заявив, что из-за него Россия может стать сильнее;
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетив Москву, стал европейским смутьяном, хотя не говорил о поддержке России, а лишь пытался понять ее позицию по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков;
- Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в воскресенье отправится в Бразилию, а затем в ЮАР и Индонезию в рамках усилий по содействию урегулированию украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин;
- Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев и Анкара якобы обсуждают создание "гуманитарного коридора" через Турцию для перемещения гражданских и пленных из новых российских регионов.