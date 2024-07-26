https://ria.ru/20240726/spetsoperatsiya-1962184252.html

Группировка "Центр" за неделю отразила 42 атаки ВСУ и уничтожила два Abrams

Группировка "Центр" за неделю отразила 42 атаки ВСУ и уничтожила два Abrams - РИА Новости, 26.07.2024

Группировка "Центр" за неделю отразила 42 атаки ВСУ и уничтожила два Abrams

Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели улучшили тактическое положение, отразили 42 атаки, ВСУ потеряли до 2525 военнослужащих, пять танков, в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:29

2024-07-26T15:29

2024-07-26T15:29

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели улучшили тактическое положение, отразили 42 атаки, ВСУ потеряли до 2525 военнослужащих, пять танков, в том числе два Abrams, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям восьми соединений ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, подразделения группировки отразили 42 контратаки штурмовых групп ВСУ. "За неделю на данном направлении потери противника составили до 2525 военнослужащих, пять танков, в том числе два Abrams производства США, 10 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность