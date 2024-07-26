https://ria.ru/20240726/sostojanie-1962221379.html

В Кировской области проверят состояние деревьев после гибели ребенка

В Кировской области проверят состояние деревьев после гибели ребенка - РИА Новости, 26.07.2024

В Кировской области проверят состояние деревьев после гибели ребенка

Состояние деревьев проверят в муниципалитетах Кировской области после гибели ребенка от упавшей ветки, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:14

2024-07-26T17:14

2024-07-26T17:14

происшествия

кировская область

кирово-чепецк

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Состояние деревьев проверят в муниципалитетах Кировской области после гибели ребенка от упавшей ветки, сообщает правительство региона. Ранее сообщалось, что днем 26 июля в Кирово-Чепецке на 4-летнюю девочку во время её прогулки с мамой упала ветка дерева. Ребенок погиб от полученной черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). "Вице-губернатор Кировской области Андрей Лучинин поручил руководителям муниципальных образований региона в течение недели организовать проверки состояния деревьев, особенно высоких и старых, на улично-дорожной сети и во дворах. В случае выявления ветхих и поврежденных деревьев, угрожающих здоровью и жизни граждан, принять незамедлительные меры для обеспечения безопасности людей", - говорится в сообщении. Как сообщили в администрации Кирово-Чепецка, сейчас создается специальная комиссия, которая проведет служебное расследование и выяснит обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240421/derevo-1941359581.html

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происшествия, кировская область, кирово-чепецк, россия