https://ria.ru/20240726/sostojanie-1962221379.html
В Кировской области проверят состояние деревьев после гибели ребенка
В Кировской области проверят состояние деревьев после гибели ребенка - РИА Новости, 26.07.2024
В Кировской области проверят состояние деревьев после гибели ребенка
Состояние деревьев проверят в муниципалитетах Кировской области после гибели ребенка от упавшей ветки, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:14
2024-07-26T17:14
2024-07-26T17:14
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Состояние деревьев проверят в муниципалитетах Кировской области после гибели ребенка от упавшей ветки, сообщает правительство региона. Ранее сообщалось, что днем 26 июля в Кирово-Чепецке на 4-летнюю девочку во время её прогулки с мамой упала ветка дерева. Ребенок погиб от полученной черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). "Вице-губернатор Кировской области Андрей Лучинин поручил руководителям муниципальных образований региона в течение недели организовать проверки состояния деревьев, особенно высоких и старых, на улично-дорожной сети и во дворах. В случае выявления ветхих и поврежденных деревьев, угрожающих здоровью и жизни граждан, принять незамедлительные меры для обеспечения безопасности людей", - говорится в сообщении. Как сообщили в администрации Кирово-Чепецка, сейчас создается специальная комиссия, которая проведет служебное расследование и выяснит обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240421/derevo-1941359581.html
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происшествия, кировская область, кирово-чепецк, россия
Происшествия, Кировская область, Кирово-Чепецк, Россия
В Кировской области проверят состояние деревьев после гибели ребенка
В Кировской области проверят деревья после гибели ребенка из-за упавшей ветки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости.
Состояние деревьев проверят в муниципалитетах Кировской области после гибели ребенка от упавшей ветки, сообщает правительство
региона.
Ранее сообщалось, что днем 26 июля в Кирово-Чепецке на 4-летнюю девочку во время её прогулки с мамой упала ветка дерева. Ребенок погиб от полученной черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
"Вице-губернатор Кировской области Андрей Лучинин поручил руководителям муниципальных образований региона в течение недели организовать проверки состояния деревьев, особенно высоких и старых, на улично-дорожной сети и во дворах. В случае выявления ветхих и поврежденных деревьев, угрожающих здоровью и жизни граждан, принять незамедлительные меры для обеспечения безопасности людей", - говорится в сообщении.
Как сообщили в администрации Кирово-Чепецка, сейчас создается специальная комиссия, которая проведет служебное расследование и выяснит обстоятельства произошедшего.