Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/sinoptiki-1962094114.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе - РИА Новости, 26.07.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе
Эта неделя в Москве станет последней, когда среднесуточная температура превышает отметку в плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:26
2024-07-26T10:26
общество
москва
евгений тишковец
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850807_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_801274a96445fa826f2489ebcf2f1c29.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Эта неделя в Москве станет последней, когда среднесуточная температура превышает отметку в плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Это последние дни (в Москве - ред.), когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс 20 градусов - своеобразный эндшпиль "догорающего" лета. Дальше – медленное угасание", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в субботу ожидается плюс 24 - плюс 27, а в воскресенье - плюс 25 - полюс 28 градусов. Также возможны скоротечные грозы, особенно в воскресенье.
https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850807_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_937f9a6773b64329a390220696498921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, экология в россии
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Экология в России
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Синоптик Тишковец: в Москве на этой неделе ожидается до плюс 20 градусов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Эта неделя в Москве станет последней, когда среднесуточная температура превышает отметку в плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Это последние дни (в Москве - ред.), когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс 20 градусов - своеобразный эндшпиль "догорающего" лета. Дальше – медленное угасание", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в субботу ожидается плюс 24 - плюс 27, а в воскресенье - плюс 25 - полюс 28 градусов. Также возможны скоротечные грозы, особенно в воскресенье.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Москве зафиксировали самую высокую с начала лета температуру
28 июня, 16:07
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала