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Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе - РИА Новости, 26.07.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе
Эта неделя в Москве станет последней, когда среднесуточная температура превышает отметку в плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:26
2024-07-26T10:26
2024-07-26T10:26
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евгений тишковец
экология в россии
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Эта неделя в Москве станет последней, когда среднесуточная температура превышает отметку в плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Это последние дни (в Москве - ред.), когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс 20 градусов - своеобразный эндшпиль "догорающего" лета. Дальше – медленное угасание", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в субботу ожидается плюс 24 - плюс 27, а в воскресенье - плюс 25 - полюс 28 градусов. Также возможны скоротечные грозы, особенно в воскресенье.
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общество, москва, евгений тишковец, экология в россии
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Экология в России
Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе
Синоптик Тишковец: в Москве на этой неделе ожидается до плюс 20 градусов