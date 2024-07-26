https://ria.ru/20240726/sinoptiki-1962094114.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе - РИА Новости, 26.07.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Эта неделя в Москве станет последней, когда среднесуточная температура превышает отметку в плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:26

2024-07-26T10:26

2024-07-26T10:26

общество

москва

евгений тишковец

экология в россии

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Эта неделя в Москве станет последней, когда среднесуточная температура превышает отметку в плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Это последние дни (в Москве - ред.), когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс 20 градусов - своеобразный эндшпиль "догорающего" лета. Дальше – медленное угасание", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в субботу ожидается плюс 24 - плюс 27, а в воскресенье - плюс 25 - полюс 28 градусов. Также возможны скоротечные грозы, особенно в воскресенье.

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общество, москва, евгений тишковец, экология в россии