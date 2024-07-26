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Школы Вологодской области получат 60 миллионов рублей на развитие

Школы Вологодской области получат 60 миллионов рублей на развитие - РИА Новости, 26.07.2024

Школы Вологодской области получат 60 миллионов рублей на развитие

Гранты на повышение качества образования по поручению врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в этом году получат школы, учащиеся которых... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:02

2024-07-26T19:02

2024-07-26T19:02

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Гранты на повышение качества образования по поручению врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в этом году получат школы, учащиеся которых демонстрируют низкие образовательные результаты, сообщает пресс-служба главы региона. "Размер гранта на каждую школу в этом году составит до 3 миллионов рублей. На эти цели выделено 60 миллионов рублей из областного бюджета. Средства можно будет потратить на приобретение цифрового и лабораторного оборудования, демонстрационных учебно-наглядных пособий, а также на повышение квалификации, консультирование и стажировку руководителей и педагогических работников", - приводятся в сообщении слова Филимонова. В конкурсном отборе на получение гранта, который стартует до конца августа, смогут участвовать образовательные учреждения, включенные приказом департамента образования области от 18 января 2024 года в список школ с низкими результатами, контингент которых составляет не менее 200 человек. Общеобразовательная организация должна в течение не менее 30 дней со дня старта конкурсного отбора представить заявку в департамент образования области. Победителями будут признаны школы, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинге. Меры стимулирования школ к повышению качества образования реализуются в рамках проекта "Траектория роста" программы врио губернатора "Стратегия 2.0", который также включает в себя меры поддержки победителей и призеров олимпиад.

https://ria.ru/20240220/lgoty-1928453868.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, георгий филимонов