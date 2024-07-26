Еще 7 школ паллиативного пациента начнут работать в больницах Подмосковья
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкФункциональные кровати в отделении паллиативной помощи
Функциональные кровати в отделении паллиативной помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Еще в семи больницах Подмосковья запустили Школы паллиативного пациента под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи; они будут работать в течение месяца, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном уходе. Чтобы помочь родственникам организовать комфортные условия для паллиативного больного в домашних условиях, обучить их основам ухода за пациентом, мы запускаем Школы паллиативного пациента еще в семи больницах: Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой", — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что обучение будет проводиться врачами паллиативной медицинской помощи, психологами и специалистами смежных сфер.
На данный момент в Подмосковье уже работают четыре таких Школы: в Клину, Химках, Солнечногорске и Красногорске. До конца августа их количество увеличится до 11. Первое занятие новой школы в Егорьевской больнице состоится 26 июля.