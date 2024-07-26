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Еще 7 школ паллиативного пациента начнут работать в больницах Подмосковья - РИА Новости, 26.07.2024
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Новости Подмосковья
 
14:05 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/shkoly-1962161349.html
Еще 7 школ паллиативного пациента начнут работать в больницах Подмосковья
Еще 7 школ паллиативного пациента начнут работать в больницах Подмосковья - РИА Новости, 26.07.2024
Еще 7 школ паллиативного пациента начнут работать в больницах Подмосковья
Еще в семи больницах Подмосковья запустили Школы паллиативного пациента под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи; они будут... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:05
2024-07-26T14:05
новости подмосковья
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алексей сапанюк
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Еще в семи больницах Подмосковья запустили Школы паллиативного пациента под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи; они будут работать в течение месяца, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном уходе. Чтобы помочь родственникам организовать комфортные условия для паллиативного больного в домашних условиях, обучить их основам ухода за пациентом, мы запускаем Школы паллиативного пациента еще в семи больницах: Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой", — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что обучение будет проводиться врачами паллиативной медицинской помощи, психологами и специалистами смежных сфер. На данный момент в Подмосковье уже работают четыре таких Школы: в Клину, Химках, Солнечногорске и Красногорске. До конца августа их количество увеличится до 11. Первое занятие новой школы в Егорьевской больнице состоится 26 июля.
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клин
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московская область (подмосковье), клин, солнечногорск, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Солнечногорск, Алексей Сапанюк

Еще 7 школ паллиативного пациента начнут работать в больницах Подмосковья

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкФункциональные кровати в отделении паллиативной помощи
Функциональные кровати в отделении паллиативной помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Функциональные кровати в отделении паллиативной помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Еще в семи больницах Подмосковья запустили Школы паллиативного пациента под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи; они будут работать в течение месяца, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном уходе. Чтобы помочь родственникам организовать комфортные условия для паллиативного больного в домашних условиях, обучить их основам ухода за пациентом, мы запускаем Школы паллиативного пациента еще в семи больницах: Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой", — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что обучение будет проводиться врачами паллиативной медицинской помощи, психологами и специалистами смежных сфер.
На данный момент в Подмосковье уже работают четыре таких Школы: в Клину, Химках, Солнечногорске и Красногорске. До конца августа их количество увеличится до 11. Первое занятие новой школы в Егорьевской больнице состоится 26 июля.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КлинСолнечногорскАлексей Сапанюк
 
 
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