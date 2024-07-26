https://ria.ru/20240726/shkoly-1962161349.html

Еще 7 школ паллиативного пациента начнут работать в больницах Подмосковья

Еще 7 школ паллиативного пациента начнут работать в больницах Подмосковья - РИА Новости, 26.07.2024

Еще 7 школ паллиативного пациента начнут работать в больницах Подмосковья

Еще в семи больницах Подмосковья запустили Школы паллиативного пациента под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи; они будут... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:05

2024-07-26T14:05

2024-07-26T14:05

новости подмосковья

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клин

солнечногорск

алексей сапанюк

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Еще в семи больницах Подмосковья запустили Школы паллиативного пациента под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи; они будут работать в течение месяца, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном уходе. Чтобы помочь родственникам организовать комфортные условия для паллиативного больного в домашних условиях, обучить их основам ухода за пациентом, мы запускаем Школы паллиативного пациента еще в семи больницах: Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой", — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что обучение будет проводиться врачами паллиативной медицинской помощи, психологами и специалистами смежных сфер. На данный момент в Подмосковье уже работают четыре таких Школы: в Клину, Химках, Солнечногорске и Красногорске. До конца августа их количество увеличится до 11. Первое занятие новой школы в Егорьевской больнице состоится 26 июля.

https://ria.ru/20240513/palliativ-1945612417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), клин, солнечногорск, алексей сапанюк