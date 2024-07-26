https://ria.ru/20240726/sevastopol-1962263600.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась менее 20 минут. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:47
2024-07-26T19:47
2024-07-26T19:56
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась менее 20 минут.Воздушная тревога в городе была объявлена в пятницу в 19.27 по мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240725/sevastopol-1962031521.html
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севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Севастополе продлилась около 20 минут