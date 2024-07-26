https://ria.ru/20240726/sevastopol-1962263600.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась менее 20 минут. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:47

2024-07-26T19:47

2024-07-26T19:56

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась менее 20 минут.Воздушная тревога в городе была объявлена в пятницу в 19.27 по мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20240725/sevastopol-1962031521.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность, вооруженные силы украины