https://ria.ru/20240726/sevastopol-1962062553.html

Ракетная опасность в Севастополе продлилась шесть минут

Ракетная опасность в Севастополе продлилась шесть минут - РИА Новости, 26.07.2024

Ракетная опасность в Севастополе продлилась шесть минут

Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя 6 минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T03:05

2024-07-26T03:05

2024-07-26T03:05

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя 6 минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ракетная опасность была объявлена в Севастополе в 2.42 мск. "️Отбой опасности по баллистике!" - написал Развожаев в своём Telegram-канале. Он также опубликовал видеоролик с предупреждением об отмене ракетной опасности.

https://ria.ru/20240709/svo-1958486543.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев