https://ria.ru/20240726/sevastopol-1962062553.html
Ракетная опасность в Севастополе продлилась шесть минут
Ракетная опасность в Севастополе продлилась шесть минут - РИА Новости, 26.07.2024
Ракетная опасность в Севастополе продлилась шесть минут
Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя 6 минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T03:05
2024-07-26T03:05
2024-07-26T03:05
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Севастополе спустя 6 минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ракетная опасность была объявлена в Севастополе в 2.42 мск. "️Отбой опасности по баллистике!" - написал Развожаев в своём Telegram-канале. Он также опубликовал видеоролик с предупреждением об отмене ракетной опасности.
https://ria.ru/20240709/svo-1958486543.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
Ракетная опасность в Севастополе продлилась шесть минут
Развожаев: ракетная опасность отменена в Севастополе спустя шесть минут