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Подозреваемый в подрыве авто в Москве рассказал, сколько денег обещала СБУ - РИА Новости, 26.07.2024
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08:45 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/serebryakov-1962076787.html
Подозреваемый в подрыве авто в Москве рассказал, сколько денег обещала СБУ
Подозреваемый в подрыве авто в Москве рассказал, сколько денег обещала СБУ - РИА Новости, 26.07.2024
Подозреваемый в подрыве авто в Москве рассказал, сколько денег обещала СБУ
Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Евгений Серебряков рассказал, что за убийство российского офицера украинские спецслужбы обещали ему от 10 до 20... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T08:45
2024-07-26T08:45
происшествия
москва
россия
бодрум
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Евгений Серебряков рассказал, что за убийство российского офицера украинские спецслужбы обещали ему от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт, следует из видеоролика ФСБ России. "Илья (куратор от СБУ - ред.) обещал мне также украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов", - сказал Серебряков в видеоролике. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. В этот же день Серебрякова задержали в турецком Бодруме. Затем его доставили в Россию.
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россия
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происшествия, москва, россия, бодрум, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Россия, Бодрум, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Подозреваемый в подрыве авто в Москве рассказал, сколько денег обещала СБУ

Подозреваемый в подрыве авто в Москве заявил, что СБУ обещала до 20 тыс долл

© МВД ТурцииЗадержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© МВД Турции
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Евгений Серебряков рассказал, что за убийство российского офицера украинские спецслужбы обещали ему от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт, следует из видеоролика ФСБ России.
"Илья (куратор от СБУ - ред.) обещал мне также украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов", - сказал Серебряков в видеоролике.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. В этот же день Серебрякова задержали в турецком Бодруме. Затем его доставили в Россию.
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ПроисшествияМоскваРоссияБодрумФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
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