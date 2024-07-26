https://ria.ru/20240726/serebryakov-1962076787.html

Подозреваемый в подрыве авто в Москве рассказал, сколько денег обещала СБУ

Подозреваемый в подрыве авто в Москве рассказал, сколько денег обещала СБУ - РИА Новости, 26.07.2024

Подозреваемый в подрыве авто в Москве рассказал, сколько денег обещала СБУ

Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Евгений Серебряков рассказал, что за убийство российского офицера украинские спецслужбы обещали ему от 10 до 20... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:45

2024-07-26T08:45

2024-07-26T08:45

происшествия

москва

россия

бодрум

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Евгений Серебряков рассказал, что за убийство российского офицера украинские спецслужбы обещали ему от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт, следует из видеоролика ФСБ России. "Илья (куратор от СБУ - ред.) обещал мне также украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов", - сказал Серебряков в видеоролике. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. В этот же день Серебрякова задержали в турецком Бодруме. Затем его доставили в Россию.

https://ria.ru/20240412/travmy-1939641692.html

москва

россия

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происшествия, москва, россия, бодрум, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы