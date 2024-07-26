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Подозреваемый в подрыве авто в Москве рассказал, как вышел на контакт с СБУ
Подозреваемый в подрыве авто в Москве рассказал, как вышел на контакт с СБУ - РИА Новости, 26.07.2024
Подозреваемый в подрыве авто в Москве рассказал, как вышел на контакт с СБУ
Подозреваемый во взрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков признался, что по своей инициативе вышел на контакт с украинскими спецслужбами в феврале 2023... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T08:39
2024-07-26T08:39
2024-07-26T08:45
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подозреваемый во взрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков признался, что по своей инициативе вышел на контакт с украинскими спецслужбами в феврале 2023 года. Кадры допроса Серебрякова после его доставки в Россию из Турции обнародовала ФСБ. "Я, Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, в феврале 2023 инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины", - сказал задержанный. "Впоследствии я начал общение с неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire", - добавил Серебряков.
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москва, россия, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, происшествия
Москва, Россия, Турция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы, Происшествия
Подозреваемый в подрыве авто в Москве рассказал, как вышел на контакт с СБУ
Подозреваемый во взрыве в Москве заявил, что сам вышел на контакт с СБУ в 2023