https://ria.ru/20240726/serebryakov-1962076109.html

Подозреваемый в подрыве авто в Москве рассказал, как вышел на контакт с СБУ

Подозреваемый в подрыве авто в Москве рассказал, как вышел на контакт с СБУ - РИА Новости, 26.07.2024

Подозреваемый в подрыве авто в Москве рассказал, как вышел на контакт с СБУ

Подозреваемый во взрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков признался, что по своей инициативе вышел на контакт с украинскими спецслужбами в феврале 2023... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:39

2024-07-26T08:39

2024-07-26T08:45

москва

россия

турция

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подозреваемый во взрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков признался, что по своей инициативе вышел на контакт с украинскими спецслужбами в феврале 2023 года. Кадры допроса Серебрякова после его доставки в Россию из Турции обнародовала ФСБ. "Я, Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, в феврале 2023 инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины", - сказал задержанный. "Впоследствии я начал общение с неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire", - добавил Серебряков.

https://ria.ru/20240416/fsb-1940313155.html

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москва, россия, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, происшествия