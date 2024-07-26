https://ria.ru/20240726/serebryakov-1962065536.html

Фигуранта дела о подрыве машины в Москве в ближайшее время поместят в СИЗО

Фигуранта дела о подрыве машины в Москве в ближайшее время поместят в СИЗО - РИА Новости, 26.07.2024

Фигуранта дела о подрыве машины в Москве в ближайшее время поместят в СИЗО

Фигурант дела о подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков находится в статусе арестованного, в ближайшее время он должен быть помещен в СИЗО на срок... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T04:58

2024-07-26T04:58

2024-07-26T04:58

москва

россия

турция

александра бойкова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Фигурант дела о подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков находится в статусе арестованного, в ближайшее время он должен быть помещен в СИЗО на срок два месяца, такое решение ранее вынес один из столичных судов. Замоскворецкий суд Москвы вечером 24 июля избрал Серебрякову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Этому предшествовало заочное предъявление обвинения, а также объявление в международный розыск. ФСБ ранее сообщила, что Серебрякова задержали в турецком Бодруме, 26 июля его доставили в Россию. В ведомстве уточнили, что обвиняемого доставили в СК для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу. Как пояснил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Александр Бойков, срок ареста фигуранта исчисляется с момента фактического задержания в иностранном государстве и избрания меры пресечения судом этой страны. "Он так и остаётся арестованным, просто меняет юрисдикцию при пересечении границы", - рассказал собеседник агентства. Он также подчеркнул, что ситуацию с Серебряковым стоит называть именно экстрадицией, а не депортацией, так как депортация подразумевает нарушение закона страны пребывания. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании Серебрякова в Бодруме. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с ним был задержан еще один человек, его имя не уточняется. Злоумышленник въехал в Турцию как турист, на тот момент в списках разыскиваемых он не числился, сообщил ранее источник в министерстве внутренних дел Турции.

https://ria.ru/20240726/litsey-1962063180.html

https://ria.ru/20240725/serebryakov-1962055683.html

https://ria.ru/20240725/podozrevaemyy-1961848302.html

москва

россия

турция

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москва, россия, турция, александра бойкова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы