Санду еще не решила, в каком формате будет баллотироваться на выборах
Гросу: Санду пока не решила, будет ли баллотироваться от правящей партии
© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пока не приняла решение о том, будет ли она баллотироваться на предстоящих выборах от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) или в качестве независимого кандидата, заявил лидер политсилы и спикер парламента Игорь Гросу в телеэфире.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
"Связь между ПДС и госпожой Санду очевидна. Мы поддерживаем президента, верим в её потенциал и окажем ей всю необходимую поддержку. Санду примет решение о том, будет ли она баллотироваться от ПДС или в качестве независимого кандидата, и об этом станет известно в августе", - сказал Гросу в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого правительством Румынии.
Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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