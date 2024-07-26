Рейтинг@Mail.ru
Санду еще не решила, в каком формате будет баллотироваться на выборах - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/sandu-1962292897.html
Санду еще не решила, в каком формате будет баллотироваться на выборах
Санду еще не решила, в каком формате будет баллотироваться на выборах - РИА Новости, 26.07.2024
Санду еще не решила, в каком формате будет баллотироваться на выборах
Президент Молдавии Майя Санду пока не приняла решение о том, будет ли она баллотироваться на предстоящих выборах от правящей партии "Действие и солидарность"... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T22:28
2024-07-26T22:28
в мире
молдавия
румыния
майя санду
игорь гросу
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655846_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_80c5b72be386068861932ecb5fe57b39.jpg
КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пока не приняла решение о том, будет ли она баллотироваться на предстоящих выборах от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) или в качестве независимого кандидата, заявил лидер политсилы и спикер парламента Игорь Гросу в телеэфире. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. "Связь между ПДС и госпожой Санду очевидна. Мы поддерживаем президента, верим в её потенциал и окажем ей всю необходимую поддержку. Санду примет решение о том, будет ли она баллотироваться от ПДС или в качестве независимого кандидата, и об этом станет известно в августе", - сказал Гросу в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого правительством Румынии. Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
молдавия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655846_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_55530e8ca0c3479aeaba5232db14c911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, майя санду, игорь гросу, возрождение
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду, Игорь Гросу, Возрождение
Санду еще не решила, в каком формате будет баллотироваться на выборах

Гросу: Санду пока не решила, будет ли баллотироваться от правящей партии

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пока не приняла решение о том, будет ли она баллотироваться на предстоящих выборах от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) или в качестве независимого кандидата, заявил лидер политсилы и спикер парламента Игорь Гросу в телеэфире.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
"Связь между ПДС и госпожой Санду очевидна. Мы поддерживаем президента, верим в её потенциал и окажем ей всю необходимую поддержку. Санду примет решение о том, будет ли она баллотироваться от ПДС или в качестве независимого кандидата, и об этом станет известно в августе", - сказал Гросу в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого правительством Румынии.
Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
 
В миреМолдавияРумынияМайя СандуИгорь ГросуВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала