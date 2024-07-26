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Санду еще не решила, в каком формате будет баллотироваться на выборах

Санду еще не решила, в каком формате будет баллотироваться на выборах - РИА Новости, 26.07.2024

Санду еще не решила, в каком формате будет баллотироваться на выборах

Президент Молдавии Майя Санду пока не приняла решение о том, будет ли она баллотироваться на предстоящих выборах от правящей партии "Действие и солидарность"... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T22:28

2024-07-26T22:28

2024-07-26T22:28

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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пока не приняла решение о том, будет ли она баллотироваться на предстоящих выборах от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) или в качестве независимого кандидата, заявил лидер политсилы и спикер парламента Игорь Гросу в телеэфире. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. "Связь между ПДС и госпожой Санду очевидна. Мы поддерживаем президента, верим в её потенциал и окажем ей всю необходимую поддержку. Санду примет решение о том, будет ли она баллотироваться от ПДС или в качестве независимого кандидата, и об этом станет известно в августе", - сказал Гросу в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого правительством Румынии. Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

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в мире, молдавия, румыния, майя санду, игорь гросу, возрождение