https://ria.ru/20240726/rynok-1962173552.html

Российский рынок акций перешел к снижению после повышения ключевой ставки

Российский рынок акций перешел к снижению после повышения ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024

Российский рынок акций перешел к снижению после повышения ключевой ставки

Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,59%, после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:00

2024-07-26T15:00

2024-07-26T15:00

экономика

россия

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июля - РИА Новости. Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,59%, после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.40 мск снижается на 0,59%, до 3022,4 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,4%. Банк России повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых.

https://ria.ru/20240726/kurs-1962154801.html

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2024

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экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)