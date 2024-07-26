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Российский рынок акций перешел к снижению после повышения ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024
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15:00 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/rynok-1962173552.html
Российский рынок акций перешел к снижению после повышения ключевой ставки
Российский рынок акций перешел к снижению после повышения ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024
Российский рынок акций перешел к снижению после повышения ключевой ставки
Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,59%, после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:00
2024-07-26T15:00
экономика
россия
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июля - РИА Новости. Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,59%, после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.40 мск снижается на 0,59%, до 3022,4 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,4%. Банк России повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
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экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Российский рынок акций перешел к снижению после повышения ключевой ставки

Рынок акций РФ снизился на 0,59 процентов после повышения ключевой ставки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июля - РИА Новости. Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,59%, после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.40 мск снижается на 0,59%, до 3022,4 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,4%.
Банк России повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Курс рубля не отреагировал на решение ЦБ поднять ключевую ставку
Вчера, 13:45
 
ЭкономикаРоссияМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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