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Российский рынок акций перешел к снижению после повышения ключевой ставки
Российский рынок акций перешел к снижению после повышения ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024
Российский рынок акций перешел к снижению после повышения ключевой ставки
Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,59%, после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:00
2024-07-26T15:00
2024-07-26T15:00
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МОСКВА, 26 июля - РИА Новости. Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,59%, после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.40 мск снижается на 0,59%, до 3022,4 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,4%. Банк России повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
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экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Российский рынок акций перешел к снижению после повышения ключевой ставки
Рынок акций РФ снизился на 0,59 процентов после повышения ключевой ставки