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Ростехнадзор расследует причины аварии на газовом месторождении в ЯНАО - РИА Новости, 26.07.2024
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11:04 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/rostehnadzor-1962102959.html
Ростехнадзор расследует причины аварии на газовом месторождении в ЯНАО
Ростехнадзор расследует причины аварии на газовом месторождении в ЯНАО - РИА Новости, 26.07.2024
Ростехнадзор расследует причины аварии на газовом месторождении в ЯНАО
Ростехнадзор начал расследовать причины аварии на предприятии по добыче газа "Роспан" в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:04
2024-07-26T11:04
происшествия
жкх
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
роспан
роснефть
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ростехнадзор начал расследовать причины аварии на предприятии по добыче газа "Роспан" в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба ведомства. "Северо-Уральским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством руководителя управления Игоря Нисковских. Сотрудники Ростехнадзора работают на месте события", - говорится в сообщении ведомства. Ранее АО "Роспан Интернешнл" (входит в "Роснефть") сообщило, что произошло возгорание установки на Восточно-Уренгойском лицензионном участке в ЯНАО, оно было ликвидировано. По данным компании, пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть – подрядной организации, в том числе один из них погиб. По данным Ростехнадзора, пострадавших всего девять. СК региона возбудило уголовное дело после гибели рабочего.
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происшествия, жкх, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), роспан, роснефть
Происшествия, ЖКХ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Роспан, Роснефть
Ростехнадзор расследует причины аварии на газовом месторождении в ЯНАО

Ростехнадзор начал расследовать причины аварии на предприятии "Роспан" на Ямале

© Фото : Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округаНа месте взрыва на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
На месте взрыва на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
На месте взрыва на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ростехнадзор начал расследовать причины аварии на предприятии по добыче газа "Роспан" в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Северо-Уральским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством руководителя управления Игоря Нисковских. Сотрудники Ростехнадзора работают на месте события", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее АО "Роспан Интернешнл" (входит в "Роснефть") сообщило, что произошло возгорание установки на Восточно-Уренгойском лицензионном участке в ЯНАО, оно было ликвидировано. По данным компании, пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть – подрядной организации, в том числе один из них погиб. По данным Ростехнадзора, пострадавших всего девять. СК региона возбудило уголовное дело после гибели рабочего.
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ПроисшествияЖКХФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)РоспанРоснефть
 
 
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