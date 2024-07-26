https://ria.ru/20240726/rostehnadzor-1962102959.html

Ростехнадзор расследует причины аварии на газовом месторождении в ЯНАО

Ростехнадзор расследует причины аварии на газовом месторождении в ЯНАО - РИА Новости, 26.07.2024

Ростехнадзор расследует причины аварии на газовом месторождении в ЯНАО

Ростехнадзор начал расследовать причины аварии на предприятии по добыче газа "Роспан" в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:04

2024-07-26T11:04

2024-07-26T11:04

происшествия

жкх

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

роспан

роснефть

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ростехнадзор начал расследовать причины аварии на предприятии по добыче газа "Роспан" в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба ведомства. "Северо-Уральским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством руководителя управления Игоря Нисковских. Сотрудники Ростехнадзора работают на месте события", - говорится в сообщении ведомства. Ранее АО "Роспан Интернешнл" (входит в "Роснефть") сообщило, что произошло возгорание установки на Восточно-Уренгойском лицензионном участке в ЯНАО, оно было ликвидировано. По данным компании, пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть – подрядной организации, в том числе один из них погиб. По данным Ростехнадзора, пострадавших всего девять. СК региона возбудило уголовное дело после гибели рабочего.

https://ria.ru/20240308/pozhar-1931916161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), роспан, роснефть