https://ria.ru/20240726/rossiya-1962142953.html

В Кремле оценили показатели экономического развития России

В Кремле оценили показатели экономического развития России - РИА Новости, 26.07.2024

В Кремле оценили показатели экономического развития России

Показатели экономического развития России по отраслям и по росту ВВП в целом весьма позитивные, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:22

2024-07-26T13:22

2024-07-26T13:22

экономика

россия

дмитрий песков

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Показатели экономического развития России по отраслям и по росту ВВП в целом весьма позитивные, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сами показатели экономического развития и по отраслям, и в целом по росту ВВП весьма и весьма позитивные", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, беспокоит ли Кремль вопрос перегрева экономики и инфляции, а также довольны ли там действиями руководства ЦБ. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится в эту пятницу, 26 июля.

https://ria.ru/20240611/ekonomika-1952224326.html

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экономика, россия, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф)