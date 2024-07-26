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В Кремле оценили показатели экономического развития России - РИА Новости, 26.07.2024
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13:22 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/rossiya-1962142953.html
В Кремле оценили показатели экономического развития России
В Кремле оценили показатели экономического развития России - РИА Новости, 26.07.2024
В Кремле оценили показатели экономического развития России
Показатели экономического развития России по отраслям и по росту ВВП в целом весьма позитивные, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:22
2024-07-26T13:22
экономика
россия
дмитрий песков
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Показатели экономического развития России по отраслям и по росту ВВП в целом весьма позитивные, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сами показатели экономического развития и по отраслям, и в целом по росту ВВП весьма и весьма позитивные", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, беспокоит ли Кремль вопрос перегрева экономики и инфляции, а также довольны ли там действиями руководства ЦБ. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится в эту пятницу, 26 июля.
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экономика, россия, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Кремле оценили показатели экономического развития России

Песков назвал показатели экономического развития России весьма позитивными

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Показатели экономического развития России по отраслям и по росту ВВП в целом весьма позитивные, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сами показатели экономического развития и по отраслям, и в целом по росту ВВП весьма и весьма позитивные", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, беспокоит ли Кремль вопрос перегрева экономики и инфляции, а также довольны ли там действиями руководства ЦБ.
Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится в эту пятницу, 26 июля.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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