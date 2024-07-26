https://ria.ru/20240726/rossiya-1962103991.html

СМИ раскрыли, какие российские семьи берут больше всего кредитов

СМИ раскрыли, какие российские семьи берут больше всего кредитов - РИА Новости, 26.07.2024

СМИ раскрыли, какие российские семьи берут больше всего кредитов

В прошлом году доля многодетных семей в России, имеющих кредиты, составила 67 процентов, пишет РБК со ссылкой на мониторинг "Готовность к переменам" Института... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T11:02

2024-07-26T11:02

2024-07-26T11:05

общество

россия

высшая школа экономики (вшэ)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В прошлом году доля многодетных семей в России, имеющих кредиты, составила 67 процентов, пишет РБК со ссылкой на мониторинг "Готовность к переменам" Института социальной политики НИУ ВШЭ."В то же время среди семей с одним или двумя детьми закредитованность снизилась — с 58 до 54 процентов и с 66 до 59 процентов соответственно. Таким образом, именно многодетные семьи стали лидерами по доле имеющих кредиты, в предыдущие два года на первом месте были семьи с двумя детьми", — подчеркивает издание.Отмечается, что многодетные семьи с кредитами платежеспособны. Согласно данным Росстата, которые приводит РБК, в 2023 году доля семей с детьми, имевших трудности с погашением потребительского кредита, снизилась с 2,7 до 2,1 процента.Научный сотрудник Института социологии РАН Юлия Островская заявила в беседе с изданием, что отмеченный рост может быть связан в том числе с программой льготной ипотеки для этой категории граждан."Различия в самооценках между домохозяйствами с детьми разного состава показывают, что в наибольшем "выигрыше" оказались многодетные: с 2021 года они позитивнее других оценивают динамику своего материального положения, а в 2023 году впервые улучшение материального положения среди них отметили почти вдвое больше домохозяйств, чем ухудшение (45 против 24 процентов)", — отмечается в исследовании.В целом в 2023 году все семьи отмечали, что их материальное положение улучшилось Это связано с высоким ростом зарплаты, а также с появлением ежемесячного пособия для нуждающихся семей с детьми.

https://ria.ru/20240701/ipoteka-1956525466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, высшая школа экономики (вшэ), федеральная служба государственной статистики (росстат)