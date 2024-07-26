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Россия поможет АСЕАН развить сотрудничество с ЕАЭС и ШОС - РИА Новости, 26.07.2024
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12:29 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/rossija-1962124225.html
Россия поможет АСЕАН развить сотрудничество с ЕАЭС и ШОС
Россия поможет АСЕАН развить сотрудничество с ЕАЭС и ШОС - РИА Новости, 26.07.2024
Россия поможет АСЕАН развить сотрудничество с ЕАЭС и ШОС
Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились развивать сотрудничество АСЕАН с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:29
2024-07-26T12:29
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евразийский экономический союз
экономическое сообщество асеан
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ВЬЕНТЬЯН, 26 июл - РИА Новости. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились развивать сотрудничество АСЕАН с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), говорится в совместном заявлении глав МИД государств-членов АСЕАН и РФ. "Содействовать возможному практическому сотрудничеству по вопросам взаимного интереса между АСЕАН и ЕАЭС... и АСЕАН и ШОС", - указано в документе. В совместном заявлении подчеркивается, что взаимодействие с ШОС может внести положительный вклад в межрегиональное сотрудничество.
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в мире, россия, шос, евразийский экономический союз, экономическое сообщество асеан
В мире, Россия, ШОС, Евразийский экономический союз, Экономическое сообщество АСЕАН
Россия поможет АСЕАН развить сотрудничество с ЕАЭС и ШОС

Россия и АСЕАН договорились развивать сотрудничество с ЕАЭС и ШОС

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкФлаги России и стран-участниц АСЕАН
Флаги России и стран-участниц АСЕАН - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фотохост-агентство
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Флаги России и стран-участниц АСЕАН. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 26 июл - РИА Новости. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились развивать сотрудничество АСЕАН с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), говорится в совместном заявлении глав МИД государств-членов АСЕАН и РФ.
"Содействовать возможному практическому сотрудничеству по вопросам взаимного интереса между АСЕАН и ЕАЭС... и АСЕАН и ШОС", - указано в документе.
В совместном заявлении подчеркивается, что взаимодействие с ШОС может внести положительный вклад в межрегиональное сотрудничество.
Флаги России и стран-участниц АСЕАН - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество
12:10
 
В миреРоссияШОСЕвразийский экономический союзЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
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