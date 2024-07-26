https://ria.ru/20240726/rossija-1962122119.html
Россия и АСЕАН договорились о сотрудничестве в рамках ООН
Россия и АСЕАН договорились о сотрудничестве в рамках ООН - РИА Новости, 26.07.2024
Россия и АСЕАН договорились о сотрудничестве в рамках ООН
Россия и АСЕАН договорились продвигать сотрудничество в рамках ООН и специализированных учреждений организации, следует из совместного заявления России и АСЕАН. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:24
2024-07-26T12:24
2024-07-26T12:24
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия и АСЕАН договорились продвигать сотрудничество в рамках ООН и специализированных учреждений организации, следует из совместного заявления России и АСЕАН. "Развивать конструктивное сотрудничество в Организации объединенных наций и различных специализированных учреждениях организации", - сказано в документе.
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россия, оон, экономическое сообщество асеан, в мире
Россия, ООН, Экономическое сообщество АСЕАН, В мире
Россия и АСЕАН договорились о сотрудничестве в рамках ООН
Россия и АСЕАН договорились продвигать сотрудничество в рамках ООН