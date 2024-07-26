https://ria.ru/20240726/rossija-1962122119.html

Россия и АСЕАН договорились о сотрудничестве в рамках ООН

Россия и АСЕАН договорились о сотрудничестве в рамках ООН - РИА Новости, 26.07.2024

Россия и АСЕАН договорились о сотрудничестве в рамках ООН

Россия и АСЕАН договорились продвигать сотрудничество в рамках ООН и специализированных учреждений организации, следует из совместного заявления России и АСЕАН. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:24

2024-07-26T12:24

2024-07-26T12:24

россия

оон

экономическое сообщество асеан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия и АСЕАН договорились продвигать сотрудничество в рамках ООН и специализированных учреждений организации, следует из совместного заявления России и АСЕАН. "Развивать конструктивное сотрудничество в Организации объединенных наций и различных специализированных учреждениях организации", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240124/oon-1923112949.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, оон, экономическое сообщество асеан, в мире