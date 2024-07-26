https://ria.ru/20240726/rossija-1962095953.html

России нужны герои в полном смысле этого слова, заявил Песков

России нужны герои в полном смысле этого слова, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2024

России нужны герои в полном смысле этого слова, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, что Россия нуждается в героях "в полном смысле этого... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:30

2024-07-26T10:30

2024-07-26T10:38

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, что Россия нуждается в героях "в полном смысле этого слова", отметив, что героями могут быть представители любых профессий. Отрывок встречи публикует Telegram-канал "Мастерская новых медиа"."Я не думаю, что разумно пытаться составить портрет героя, который нужен стране. Стране нужны герои в полном смысле этого слова. И герой этот может быть героем СВО, и героем этим может быть абсолютный очкарик, ботаник, который изобрел лекарство от рака, от которого умирают люди. И героем этим может быть седовласый 90-летний старик, который написал какой-то философский труд", - сказал Песков.Официальный представитель Кремля добавил, что все герои страны "должны выглядеть по-разному", необходим "дух геройства". "А конкретного лица у геройства нет", - резюмировал Песков.

https://ria.ru/20240107/putin-1919995776.html

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россия, дмитрий песков, общество