Рейтинг@Mail.ru
России нужны герои в полном смысле этого слова, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 26.07.2024 (обновлено: 10:38 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/rossija-1962095953.html
России нужны герои в полном смысле этого слова, заявил Песков
России нужны герои в полном смысле этого слова, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2024
России нужны герои в полном смысле этого слова, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, что Россия нуждается в героях "в полном смысле этого... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T10:30
2024-07-26T10:38
россия
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, что Россия нуждается в героях "в полном смысле этого слова", отметив, что героями могут быть представители любых профессий. Отрывок встречи публикует Telegram-канал "Мастерская новых медиа"."Я не думаю, что разумно пытаться составить портрет героя, который нужен стране. Стране нужны герои в полном смысле этого слова. И герой этот может быть героем СВО, и героем этим может быть абсолютный очкарик, ботаник, который изобрел лекарство от рака, от которого умирают люди. И героем этим может быть седовласый 90-летний старик, который написал какой-то философский труд", - сказал Песков.Официальный представитель Кремля добавил, что все герои страны "должны выглядеть по-разному", необходим "дух геройства". "А конкретного лица у геройства нет", - резюмировал Песков.
https://ria.ru/20240107/putin-1919995776.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1cdcb949ca4053959f22d50cd48f40d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
России нужны герои в полном смысле этого слова, заявил Песков

Дмитрий Песков заявил, что России нужны герои

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, что Россия нуждается в героях "в полном смысле этого слова", отметив, что героями могут быть представители любых профессий. Отрывок встречи публикует Telegram-канал "Мастерская новых медиа".
«
"Я не думаю, что разумно пытаться составить портрет героя, который нужен стране. Стране нужны герои в полном смысле этого слова. И герой этот может быть героем СВО, и героем этим может быть абсолютный очкарик, ботаник, который изобрел лекарство от рака, от которого умирают люди. И героем этим может быть седовласый 90-летний старик, который написал какой-то философский труд", - сказал Песков.
Официальный представитель Кремля добавил, что все герои страны "должны выглядеть по-разному", необходим "дух геройства".
"А конкретного лица у геройства нет", - резюмировал Песков.
Путин: Хотел бы, чтобы наша встреча была ясным сигналом для всех моих коллег - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Путин назвал встречу с семьями погибших в СВО Героев сигналом чиновникам
7 января, 00:16
 
РоссияДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала