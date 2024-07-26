https://ria.ru/20240726/rossija-1962081529.html

В Россию экстрадировали из Киргизии обвиняемую в похищении денег

В Россию экстрадировали из Киргизии обвиняемую в похищении денег - РИА Новости, 26.07.2024

В Россию экстрадировали из Киргизии обвиняемую в похищении денег

Женщина, участвовавшая в похищении денег под предлогом замены сантехники, экстрадирована из Киргизии в Россию, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T09:09

2024-07-26T09:09

2024-07-26T09:09

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Женщина, участвовавшая в похищении денег под предлогом замены сантехники, экстрадирована из Киргизии в Россию, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. "По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Киргизской Республики экстрадируют Полину Паскал для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)... В сопровождении сотрудников ФСИН России обвиняемая будет доставлена в Москву", - говорится в сообщении. Следствие установило, что с 30 сентября 2019 года по 24 января 2020 года, Паскал, участвуя в преступном сообществе, представлялась жителям Москвы сотрудником управляющей компании и похищала их деньги под предлогом замены или установки сантехники в квартирах. В результате действий преступного сообщества пострадали 196 граждан, у которых было похищено более 14 миллионов рублей. В Генпрокуратуре отметили, что запрос о выдаче обвиняемой был направлен в мае этого года в связи с задержанием в Киргизии. "Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Киргизской Республики удалось добиться решения о выдаче Паскал", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240301/ekstraditsiya-1930382966.html

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происшествия, россия, киргизия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)