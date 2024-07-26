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В Россию экстрадировали из Киргизии обвиняемую в похищении денег - РИА Новости, 26.07.2024
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09:09 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/rossija-1962081529.html
В Россию экстрадировали из Киргизии обвиняемую в похищении денег
В Россию экстрадировали из Киргизии обвиняемую в похищении денег - РИА Новости, 26.07.2024
В Россию экстрадировали из Киргизии обвиняемую в похищении денег
Женщина, участвовавшая в похищении денег под предлогом замены сантехники, экстрадирована из Киргизии в Россию, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T09:09
2024-07-26T09:09
происшествия
россия
киргизия
москва
генеральная прокуратура рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Женщина, участвовавшая в похищении денег под предлогом замены сантехники, экстрадирована из Киргизии в Россию, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. "По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Киргизской Республики экстрадируют Полину Паскал для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)... В сопровождении сотрудников ФСИН России обвиняемая будет доставлена в Москву", - говорится в сообщении. Следствие установило, что с 30 сентября 2019 года по 24 января 2020 года, Паскал, участвуя в преступном сообществе, представлялась жителям Москвы сотрудником управляющей компании и похищала их деньги под предлогом замены или установки сантехники в квартирах. В результате действий преступного сообщества пострадали 196 граждан, у которых было похищено более 14 миллионов рублей. В Генпрокуратуре отметили, что запрос о выдаче обвиняемой был направлен в мае этого года в связи с задержанием в Киргизии. "Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Киргизской Республики удалось добиться решения о выдаче Паскал", - добавляется в сообщении.
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происшествия, россия, киргизия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Киргизия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Россию экстрадировали из Киргизии обвиняемую в похищении денег

В Россию экстрадировали обвиняемую в похищении денег под видом замены сантехники

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Женщина, участвовавшая в похищении денег под предлогом замены сантехники, экстрадирована из Киргизии в Россию, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
«
"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Киргизской Республики экстрадируют Полину Паскал для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)... В сопровождении сотрудников ФСИН России обвиняемая будет доставлена в Москву", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что с 30 сентября 2019 года по 24 января 2020 года, Паскал, участвуя в преступном сообществе, представлялась жителям Москвы сотрудником управляющей компании и похищала их деньги под предлогом замены или установки сантехники в квартирах. В результате действий преступного сообщества пострадали 196 граждан, у которых было похищено более 14 миллионов рублей.
В Генпрокуратуре отметили, что запрос о выдаче обвиняемой был направлен в мае этого года в связи с задержанием в Киргизии.
"Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Киргизской Республики удалось добиться решения о выдаче Паскал", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияРоссияКиргизияМоскваГенеральная прокуратура РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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