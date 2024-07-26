https://ria.ru/20240726/reys-1962197589.html
Главы Иркутской и Ульяновской областей обсудили открытие прямого авиарейса
Главы Иркутской и Ульяновской областей обсудили открытие прямого авиарейса - РИА Новости, 26.07.2024
Главы Иркутской и Ульяновской областей обсудили открытие прямого авиарейса
Главы Иркутской и Ульяновской областей в ходе рабочей встречи обсудили возможность открытия прямого авиарейса между Иркутском и Ульяновском, что позволит... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:10
2024-07-26T16:10
2024-07-26T16:10
иркутская область
ульяновская область
игорь кобзев
алексей русских
иркутский авиационный завод
мс-21
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ИРКУТСК, 26 июл - РИА Новости. Главы Иркутской и Ульяновской областей в ходе рабочей встречи обсудили возможность открытия прямого авиарейса между Иркутском и Ульяновском, что позволит развивать турпоток между регионами, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Бизнес-делегация Ульяновской области приехала с визитом в Иркутскую область, в ее составе представители порядка 10 предприятий. Во время рабочей встречи губернатор Приангарья Игорь Кобзев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудили развитие взаимодействия в сферах промышленного производства и туризма. "Стороны рассмотрели возможность открытия прямого авиационного рейса между Иркутском и Ульяновском. По мнению глав регионов, это будет способствовать росту туристического потока между субъектами", - говорится в сообщении. Кроме того, делегация Ульяновской области посетила промышленные предприятия Иркутска. На Иркутском авиационном заводе осмотрели цеха агрегатной и окончательной сборки авиационной техники, скоростной механообработки деталей из титанового сплава, логистический центр самолета МС-21. Все комплектующие для среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, включая двигатель, производятся в России. В проекте участвуют ведущие производители авиационных систем страны. Серийное производство самолета планируется начать в 2025 году. Гости также ознакомились с особенностями производства на заводе "Медтехсервис" -- единственном в России предприятии полного цикла по выпуску диабетических тест-полосок к глюкометрам. В этом году "Медтехсервис" вступил в национальный проект "Производительность труда", что позволит предприятию значительно увеличить объемы выпускаемой продукции. Днем ранее делегация посетила Иркутский завод гусеничной техники. В ходе визита представители промышленных предприятий Ульяновской области проводят переговоры. По итогам намечено около 20 технологических коопераций. Ранее в рамках работы XXVII Петербургского международного экономического форума главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Одним из основных направлений совместной работы стала межрегиональная кооперация в сфере промышленного производства. Между регионами уже выстроена эффективная совместная работа, в частности, в рамках межрегионального авиационного кластера, который действует с 2019 года.
https://ria.ru/20230919/turproekty-1897268506.html
https://ria.ru/20230920/ulyanovsk-1897653603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, игорь кобзев, алексей русских, иркутский авиационный завод, мс-21
Иркутская область, Ульяновская область, Игорь Кобзев, Алексей Русских, Иркутский авиационный завод, МС-21
ИРКУТСК, 26 июл - РИА Новости. Главы Иркутской и Ульяновской областей в ходе рабочей встречи обсудили возможность открытия прямого авиарейса между Иркутском и Ульяновском, что позволит развивать турпоток между регионами, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Бизнес-делегация Ульяновской области приехала с визитом в Иркутскую область, в ее составе представители порядка 10 предприятий. Во время рабочей встречи губернатор Приангарья Игорь Кобзев
и губернатор Ульяновской области Алексей Русских
обсудили развитие взаимодействия в сферах промышленного производства и туризма.
"Стороны рассмотрели возможность открытия прямого авиационного рейса между Иркутском и Ульяновском. По мнению глав регионов, это будет способствовать росту туристического потока между субъектами", - говорится в сообщении.
Кроме того, делегация Ульяновской области посетила промышленные предприятия Иркутска
. На Иркутском авиационном заводе
осмотрели цеха агрегатной и окончательной сборки авиационной техники, скоростной механообработки деталей из титанового сплава, логистический центр самолета МС
-21. Все комплектующие для среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, включая двигатель, производятся в России
. В проекте участвуют ведущие производители авиационных систем страны. Серийное производство самолета планируется начать в 2025 году.
Гости также ознакомились с особенностями производства на заводе "Медтехсервис" -- единственном в России предприятии полного цикла по выпуску диабетических тест-полосок к глюкометрам. В этом году "Медтехсервис" вступил в национальный проект "Производительность труда", что позволит предприятию значительно увеличить объемы выпускаемой продукции. Днем ранее делегация посетила Иркутский завод гусеничной техники.
В ходе визита представители промышленных предприятий Ульяновской области проводят переговоры. По итогам намечено около 20 технологических коопераций.
Ранее в рамках работы XXVII Петербургского международного экономического форума главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Одним из основных направлений совместной работы стала межрегиональная кооперация в сфере промышленного производства. Между регионами уже выстроена эффективная совместная работа, в частности, в рамках межрегионального авиационного кластера, который действует с 2019 года.