https://ria.ru/20240726/reys-1962197589.html

Главы Иркутской и Ульяновской областей обсудили открытие прямого авиарейса

Главы Иркутской и Ульяновской областей обсудили открытие прямого авиарейса - РИА Новости, 26.07.2024

Главы Иркутской и Ульяновской областей обсудили открытие прямого авиарейса

Главы Иркутской и Ульяновской областей в ходе рабочей встречи обсудили возможность открытия прямого авиарейса между Иркутском и Ульяновском, что позволит... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:10

2024-07-26T16:10

2024-07-26T16:10

иркутская область

ульяновская область

игорь кобзев

алексей русских

иркутский авиационный завод

мс-21

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ИРКУТСК, 26 июл - РИА Новости. Главы Иркутской и Ульяновской областей в ходе рабочей встречи обсудили возможность открытия прямого авиарейса между Иркутском и Ульяновском, что позволит развивать турпоток между регионами, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Бизнес-делегация Ульяновской области приехала с визитом в Иркутскую область, в ее составе представители порядка 10 предприятий. Во время рабочей встречи губернатор Приангарья Игорь Кобзев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудили развитие взаимодействия в сферах промышленного производства и туризма. "Стороны рассмотрели возможность открытия прямого авиационного рейса между Иркутском и Ульяновском. По мнению глав регионов, это будет способствовать росту туристического потока между субъектами", - говорится в сообщении. Кроме того, делегация Ульяновской области посетила промышленные предприятия Иркутска. На Иркутском авиационном заводе осмотрели цеха агрегатной и окончательной сборки авиационной техники, скоростной механообработки деталей из титанового сплава, логистический центр самолета МС-21. Все комплектующие для среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, включая двигатель, производятся в России. В проекте участвуют ведущие производители авиационных систем страны. Серийное производство самолета планируется начать в 2025 году. Гости также ознакомились с особенностями производства на заводе "Медтехсервис" -- единственном в России предприятии полного цикла по выпуску диабетических тест-полосок к глюкометрам. В этом году "Медтехсервис" вступил в национальный проект "Производительность труда", что позволит предприятию значительно увеличить объемы выпускаемой продукции. Днем ранее делегация посетила Иркутский завод гусеничной техники. В ходе визита представители промышленных предприятий Ульяновской области проводят переговоры. По итогам намечено около 20 технологических коопераций. Ранее в рамках работы XXVII Петербургского международного экономического форума главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Одним из основных направлений совместной работы стала межрегиональная кооперация в сфере промышленного производства. Между регионами уже выстроена эффективная совместная работа, в частности, в рамках межрегионального авиационного кластера, который действует с 2019 года.

https://ria.ru/20230919/turproekty-1897268506.html

https://ria.ru/20230920/ulyanovsk-1897653603.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ульяновская область, игорь кобзев, алексей русских, иркутский авиационный завод, мс-21