Республиканцы считают, что Шапиро станет напарником Харрис, пишут СМИ
NBC News: республиканцы считают, что напарником Харрис на выборах станет Шапиро
© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Республиканцы США считают, что вице-президент Камала Харрис выберет в напарники на президентских выборах губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро, который станет вице-президентом в случае ее победы, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Республиканской партии.
Телеканал называет Пенсильванию "колеблющимся штатом" без однозначной поддержки Харрис или экс-президента Дональда Трампа, который может сыграть ключевую роль в определении результатов президентских выборов. По мнению источников, кандидатура Шапиро может помочь Харрис увеличить поддержку среди избирателей без приверженности одной из двух основных партий, а также укрепить позиции среди "традиционной" электоральной базы демократов.
"Республиканцы все чаще считают одного из кандидатов от демократов, рассматриваемых в качестве напарника вице-президента Камалы Харрис на выборах как наиболее вероятного в контексте усиления ее поддержки и усложнения их (республиканцев - ред.) усилий - это губернатор Пенсильвании Джош Шапиро", - говорится в материале.
Согласно телеканалу, республиканцы также отмечают умеренность Шапиро во взглядах и способность апеллировать к более религиозной части населения, чаще выбирающей республиканцев.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник, знакомый с кампанией Харрис сообщал, что главными кандидатами в партнеры вице-президента США Камалы Харрис по выборам называют сенатора от Аризоны Марка Келли, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Северной Каролины Роя Купера.
Байден 21 июля на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал выдвижение Харрис от демократов. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США намечены на 5 ноября.