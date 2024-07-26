https://ria.ru/20240726/respublikantsy-1962213141.html

Республиканцы считают, что Шапиро станет напарником Харрис, пишут СМИ

Республиканцы считают, что Шапиро станет напарником Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2024

Республиканцы считают, что Шапиро станет напарником Харрис, пишут СМИ

Республиканцы США считают, что вице-президент Камала Харрис выберет в напарники на президентских выборах губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро, который... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:43

2024-07-26T16:43

2024-07-26T16:44

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Республиканцы США считают, что вице-президент Камала Харрис выберет в напарники на президентских выборах губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро, который станет вице-президентом в случае ее победы, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Республиканской партии. Телеканал называет Пенсильванию "колеблющимся штатом" без однозначной поддержки Харрис или экс-президента Дональда Трампа, который может сыграть ключевую роль в определении результатов президентских выборов. По мнению источников, кандидатура Шапиро может помочь Харрис увеличить поддержку среди избирателей без приверженности одной из двух основных партий, а также укрепить позиции среди "традиционной" электоральной базы демократов. "Республиканцы все чаще считают одного из кандидатов от демократов, рассматриваемых в качестве напарника вице-президента Камалы Харрис на выборах как наиболее вероятного в контексте усиления ее поддержки и усложнения их (республиканцев - ред.) усилий - это губернатор Пенсильвании Джош Шапиро", - говорится в материале. Согласно телеканалу, республиканцы также отмечают умеренность Шапиро во взглядах и способность апеллировать к более религиозной части населения, чаще выбирающей республиканцев. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник, знакомый с кампанией Харрис сообщал, что главными кандидатами в партнеры вице-президента США Камалы Харрис по выборам называют сенатора от Аризоны Марка Келли, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Северной Каролины Роя Купера. Байден 21 июля на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал выдвижение Харрис от демократов. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240726/kharris-1962071855.html

https://ria.ru/20240725/pushki-1961913630.html

https://ria.ru/20240720/amerika-1960953264.html

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в мире, пенсильвания, сша, аризона, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024