https://ria.ru/20240726/reforma-1962265097.html
Ярославцы поддержали реформу объединения муниципальных округов
Ярославцы поддержали реформу объединения муниципальных округов - РИА Новости, 26.07.2024
Ярославцы поддержали реформу объединения муниципальных округов
Подавляющее большинство жителей Ярославской области поддержали проводимую в регионе реформу объединения муниципальных округов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:55
2024-07-26T19:55
2024-07-26T19:55
ярославская область
жкх
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Ярославской области поддержали проводимую в регионе реформу объединения муниципальных округов, сообщает правительство региона. Проект муниципальной реформы в мае этого года представил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, данный шаг позволит перейти к более рациональной одноуровневой системе местного самоуправления, что повысит качество управления территориями. По словам министра регионального развития Ярославской области Евгения Чуркина, в результате реформы для жителей в муниципальных образованиях изменится процесс обращения в органы представительной власти, поскольку ранее компетенции были разделены между районным и поселенческим уровнями: каждый орган отвечал за свой круг вопросов. "Теперь же все проблемы и задачи станут общими для всего муниципального округа. Жители смогут обращаться с любыми вопросами в один орган местного самоуправления, который возьмет на себя решение всех актуальных проблем. Такой подход создаст для граждан более удобные и понятные условия взаимодействия с властью", - подчеркнул Чуркин. Сообщается, в Ярославской области публичные слушания при контроле областного правительства прошли уже в 96% поселений, где подавляющее большинство поддержало реформу. Аналогичные решения были приняты и представительными органами 94% муниципальных районов.
https://ria.ru/20240526/osveschenie-1948451102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, ЖКХ, Ярославская область, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Ярославской области поддержали проводимую в регионе реформу объединения муниципальных округов, сообщает правительство региона.
Проект муниципальной реформы в мае этого года представил губернатор Ярославской области Михаил Евраев
. По его словам, данный шаг позволит перейти к более рациональной одноуровневой системе местного самоуправления, что повысит качество управления территориями.
По словам министра регионального развития Ярославской области Евгения Чуркина, в результате реформы для жителей в муниципальных образованиях изменится процесс обращения в органы представительной власти, поскольку ранее компетенции были разделены между районным и поселенческим уровнями: каждый орган отвечал за свой круг вопросов.
«
"Теперь же все проблемы и задачи станут общими для всего муниципального округа. Жители смогут обращаться с любыми вопросами в один орган местного самоуправления, который возьмет на себя решение всех актуальных проблем. Такой подход создаст для граждан более удобные и понятные условия взаимодействия с властью", - подчеркнул Чуркин.
Сообщается, в Ярославской области публичные слушания при контроле областного правительства прошли уже в 96% поселений, где подавляющее большинство поддержало реформу. Аналогичные решения были приняты и представительными органами 94% муниципальных районов.