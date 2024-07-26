https://ria.ru/20240726/reforma-1962265097.html

Ярославцы поддержали реформу объединения муниципальных округов

Ярославцы поддержали реформу объединения муниципальных округов - РИА Новости, 26.07.2024

Ярославцы поддержали реформу объединения муниципальных округов

Подавляющее большинство жителей Ярославской области поддержали проводимую в регионе реформу объединения муниципальных округов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:55

2024-07-26T19:55

2024-07-26T19:55

ярославская область

жкх

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Ярославской области поддержали проводимую в регионе реформу объединения муниципальных округов, сообщает правительство региона. Проект муниципальной реформы в мае этого года представил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, данный шаг позволит перейти к более рациональной одноуровневой системе местного самоуправления, что повысит качество управления территориями. По словам министра регионального развития Ярославской области Евгения Чуркина, в результате реформы для жителей в муниципальных образованиях изменится процесс обращения в органы представительной власти, поскольку ранее компетенции были разделены между районным и поселенческим уровнями: каждый орган отвечал за свой круг вопросов. "Теперь же все проблемы и задачи станут общими для всего муниципального округа. Жители смогут обращаться с любыми вопросами в один орган местного самоуправления, который возьмет на себя решение всех актуальных проблем. Такой подход создаст для граждан более удобные и понятные условия взаимодействия с властью", - подчеркнул Чуркин. Сообщается, в Ярославской области публичные слушания при контроле областного правительства прошли уже в 96% поселений, где подавляющее большинство поддержало реформу. Аналогичные решения были приняты и представительными органами 94% муниципальных районов.

https://ria.ru/20240526/osveschenie-1948451102.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, ярославская область, михаил евраев