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В Новой Москве ребенок упал со второго этажа в торговом центре

В Новой Москве ребенок упал со второго этажа в торговом центре - РИА Новости, 26.07.2024

В Новой Москве ребенок упал со второго этажа в торговом центре

Шестилетий мальчик упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает столичная прокуратура в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:40

2024-07-26T18:40

2024-07-26T19:06

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Шестилетий мальчик упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале."По предварительной информации, в торговом центре в Новой Москве 6-летний ребенок, находясь без сопровождения взрослых, упал со второго этажа. Мальчик 2018 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что прокуратура Троицкого и Новомосковского округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240526/attraktsion-1948474577.html

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