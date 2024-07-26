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В Новой Москве ребенок упал со второго этажа в торговом центре - РИА Новости, 26.07.2024
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18:40 26.07.2024 (обновлено: 19:06 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/rebenok-1962243968.html
В Новой Москве ребенок упал со второго этажа в торговом центре
В Новой Москве ребенок упал со второго этажа в торговом центре - РИА Новости, 26.07.2024
В Новой Москве ребенок упал со второго этажа в торговом центре
Шестилетий мальчик упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает столичная прокуратура в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:40
2024-07-26T19:06
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Шестилетий мальчик упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале."По предварительной информации, в торговом центре в Новой Москве 6-летний ребенок, находясь без сопровождения взрослых, упал со второго этажа. Мальчик 2018 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что прокуратура Троицкого и Новомосковского округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
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происшествия, новая москва, москва, россия
Происшествия, Новая Москва, Москва, Россия
В Новой Москве ребенок упал со второго этажа в торговом центре

В торговом центре в Новой Москве шестилетний мальчик упал со второго этажа

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто происшествия, где ребенок упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве. 26 июля 2024
Место происшествия, где ребенок упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве. 26 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место происшествия, где ребенок упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве. 26 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Шестилетий мальчик упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
"По предварительной информации, в торговом центре в Новой Москве 6-летний ребенок, находясь без сопровождения взрослых, упал со второго этажа. Мальчик 2018 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что прокуратура Троицкого и Новомосковского округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Место происшествия, где на ребенка упала часть аттракциона в Москве. 26 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
В Москве часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика
26 мая, 18:25
 
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