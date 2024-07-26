Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 26.07.2024 (обновлено: 14:26 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/putin-1962165393.html
В Белоруссии раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко на Валааме
В Белоруссии раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 26.07.2024
В Белоруссии раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко на Валааме
Президент Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в четверг долго общались на Валааме один на один, сегодня программа продолжается, сообщает... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:20
2024-07-26T14:26
валаам
белоруссия
россия
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961966954_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b8b957b7798852245e9199b78453fd5.jpg
МИНСК, 26 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в четверг долго общались на Валааме один на один, сегодня программа продолжается, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Новости с Валаама. Лукашенко и Путин долго вчера общались один на один. Обстановка неформальная, но повестка самая серьезная", - сообщает канал. Отмечается, что "сегодня программа продолжается". Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты в пятницу продолжают неформальное общение на Валааме. Главы государств в четверг посетили Храм смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря. По данным пресс-службы президента Белоруссии, Путин и Лукашенко обсудят в ходе встречи актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
https://ria.ru/20240725/valaam-1961985715.html
https://ria.ru/20240725/peskov-1961953543.html
валаам
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961966954_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a72c25b4ecf5d6f4d93ffce650fcfc19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валаам, белоруссия, россия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко
Валаам, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
В Белоруссии раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко на Валааме

"Пул первого": Путин и Лукашенко долго общаются один на один, повестка серьезная

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в четверг долго общались на Валааме один на один, сегодня программа продолжается, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Новости с Валаама. Лукашенко и Путин долго вчера общались один на один. Обстановка неформальная, но повестка самая серьезная", - сообщает канал.
Отмечается, что "сегодня программа продолжается".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Путину рассказали, что его учительница недавно тоже посетила Валаам
25 июля, 16:32
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты в пятницу продолжают неформальное общение на Валааме.
Главы государств в четверг посетили Храм смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря. По данным пресс-службы президента Белоруссии, Путин и Лукашенко обсудят в ходе встречи актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Храме смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери
25 июля, 14:53
 
ВалаамБелоруссияРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала