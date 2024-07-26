https://ria.ru/20240726/putin-1962165393.html
В Белоруссии раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко на Валааме
В Белоруссии раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 26.07.2024
В Белоруссии раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко на Валааме
Президент Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в четверг долго общались на Валааме один на один, сегодня программа продолжается, сообщает... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:20
2024-07-26T14:20
2024-07-26T14:26
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МИНСК, 26 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в четверг долго общались на Валааме один на один, сегодня программа продолжается, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Новости с Валаама. Лукашенко и Путин долго вчера общались один на один. Обстановка неформальная, но повестка самая серьезная", - сообщает канал. Отмечается, что "сегодня программа продолжается". Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты в пятницу продолжают неформальное общение на Валааме. Главы государств в четверг посетили Храм смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря. По данным пресс-службы президента Белоруссии, Путин и Лукашенко обсудят в ходе встречи актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
https://ria.ru/20240725/valaam-1961985715.html
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валаам, белоруссия, россия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко
Валаам, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
В Белоруссии раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко на Валааме
"Пул первого": Путин и Лукашенко долго общаются один на один, повестка серьезная