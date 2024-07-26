https://ria.ru/20240726/putin-1962165393.html

В Белоруссии раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко на Валааме

В Белоруссии раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 26.07.2024

В Белоруссии раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко на Валааме

Президент Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в четверг долго общались на Валааме один на один, сегодня программа продолжается, сообщает... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:20

2024-07-26T14:20

2024-07-26T14:26

валаам

белоруссия

россия

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961966954_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b8b957b7798852245e9199b78453fd5.jpg

МИНСК, 26 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в четверг долго общались на Валааме один на один, сегодня программа продолжается, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Новости с Валаама. Лукашенко и Путин долго вчера общались один на один. Обстановка неформальная, но повестка самая серьезная", - сообщает канал. Отмечается, что "сегодня программа продолжается". Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты в пятницу продолжают неформальное общение на Валааме. Главы государств в четверг посетили Храм смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря. По данным пресс-службы президента Белоруссии, Путин и Лукашенко обсудят в ходе встречи актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

https://ria.ru/20240725/valaam-1961985715.html

https://ria.ru/20240725/peskov-1961953543.html

валаам

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валаам, белоруссия, россия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко