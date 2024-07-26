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Путин доволен работой правительства и ЦБ, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2024
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13:27 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/putin-1962147336.html
Путин доволен работой правительства и ЦБ, заявил Песков
Путин доволен работой правительства и ЦБ, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2024
Путин доволен работой правительства и ЦБ, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин неоднократно давал высокую оценку работе правительства и Центробанка, он удовлетворен их деятельностью, заявил журналистам... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:27
2024-07-26T13:27
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин неоднократно давал высокую оценку работе правительства и Центробанка, он удовлетворен их деятельностью, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент неоднократно давал высокую оценку работе правительства, говорил о том, что он удовлетворен этой работой. Ну и, собственно, неоднократно также давал высокую оценку работы нашего мегарегулятора Центрального банка, который отвечает за обеспечение макростабильности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, беспокоит ли Кремль вопрос перегрева экономики и инфляции, а также и довольны ли в Кремле действиями ЦБ и правительства. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится в эту пятницу, 26 июля.
https://ria.ru/20240726/peskov-1962141753.html
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин доволен работой правительства и ЦБ, заявил Песков

Песков: Путин неоднократно давал высокую оценку работе правительства и ЦБ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин неоднократно давал высокую оценку работе правительства и Центробанка, он удовлетворен их деятельностью, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент неоднократно давал высокую оценку работе правительства, говорил о том, что он удовлетворен этой работой. Ну и, собственно, неоднократно также давал высокую оценку работы нашего мегарегулятора Центрального банка, который отвечает за обеспечение макростабильности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, беспокоит ли Кремль вопрос перегрева экономики и инфляции, а также и довольны ли в Кремле действиями ЦБ и правительства.
Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится в эту пятницу, 26 июля.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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