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Эксперты рассказали, как туристы выбирают глэмпинги - РИА Новости, 26.07.2024
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Туризм
 
05:13 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/puteshestviya-1961960011.html
Эксперты рассказали, как туристы выбирают глэмпинги
Эксперты рассказали, как туристы выбирают глэмпинги - РИА Новости, 26.07.2024
Эксперты рассказали, как туристы выбирают глэмпинги
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие глэмпинги выбирают для отдыха, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T05:13
2024-07-26T05:13
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глэмпинг
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие глэмпинги выбирают для отдыха, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1482 пользователей и выяснили, что несмотря на популярность отдыха на природе (его любят 89 процентов опрошенных), подобный тип размещения открыли для себя только 17 процентов туристов.Больше всего в глэмпингах путешественников привлекает близость к природе: этот вариант ответа выбрали 49 процентов респондентов. Тишину и покой ценят четверть респондентов, а 16 процентов выбирают такой вид жилья из-за комфорта и уюта.Девять из десяти опрошенных считают, что глэмпинги — это отличный вариант для романтического отдыха. Лучше всего выбираться туда на пару дней, сказали 80 процентов туристов.Наличие удобств — необходимое условие отдыха в глэмпинге: 89 процентов путешественников хотели бы, чтобы в шатре или домике были туалет, душ, кухня и Wi-Fi.Однако никакой комфорт и близость к природе не способны сделать глэмпинги более популярными местами, чем курортные отели: 63 процента респондентов признались, что полноценный отпуск предпочли бы провести в гостинице у моря.
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, глэмпинг
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, глэмпинг
Эксперты рассказали, как туристы выбирают глэмпинги

Эксперты: в глэмпингах россияне ценят близость к природе, тишину и комфорт

© РИА Новости / Мария СеливановаГлэмпинг Эко-холм, Владимирская область
Глэмпинг Эко-холм, Владимирская область - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие глэмпинги выбирают для отдыха, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1482 пользователей и выяснили, что несмотря на популярность отдыха на природе (его любят 89 процентов опрошенных), подобный тип размещения открыли для себя только 17 процентов туристов.
Больше всего в глэмпингах путешественников привлекает близость к природе: этот вариант ответа выбрали 49 процентов респондентов. Тишину и покой ценят четверть респондентов, а 16 процентов выбирают такой вид жилья из-за комфорта и уюта.
Девять из десяти опрошенных считают, что глэмпинги — это отличный вариант для романтического отдыха. Лучше всего выбираться туда на пару дней, сказали 80 процентов туристов.
Наличие удобств — необходимое условие отдыха в глэмпинге: 89 процентов путешественников хотели бы, чтобы в шатре или домике были туалет, душ, кухня и Wi-Fi.
Однако никакой комфорт и близость к природе не способны сделать глэмпинги более популярными местами, чем курортные отели: 63 процента респондентов признались, что полноценный отпуск предпочли бы провести в гостинице у моря.
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