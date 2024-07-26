https://ria.ru/20240726/puteshestviya-1961960011.html

Эксперты рассказали, как туристы выбирают глэмпинги

Эксперты рассказали, как туристы выбирают глэмпинги - РИА Новости, 26.07.2024

Эксперты рассказали, как туристы выбирают глэмпинги

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие глэмпинги выбирают для отдыха, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T05:13

2024-07-26T05:13

2024-07-26T05:13

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глэмпинг

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие глэмпинги выбирают для отдыха, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1482 пользователей и выяснили, что несмотря на популярность отдыха на природе (его любят 89 процентов опрошенных), подобный тип размещения открыли для себя только 17 процентов туристов.Больше всего в глэмпингах путешественников привлекает близость к природе: этот вариант ответа выбрали 49 процентов респондентов. Тишину и покой ценят четверть респондентов, а 16 процентов выбирают такой вид жилья из-за комфорта и уюта.Девять из десяти опрошенных считают, что глэмпинги — это отличный вариант для романтического отдыха. Лучше всего выбираться туда на пару дней, сказали 80 процентов туристов.Наличие удобств — необходимое условие отдыха в глэмпинге: 89 процентов путешественников хотели бы, чтобы в шатре или домике были туалет, душ, кухня и Wi-Fi.Однако никакой комфорт и близость к природе не способны сделать глэмпинги более популярными местами, чем курортные отели: 63 процента респондентов признались, что полноценный отпуск предпочли бы провести в гостинице у моря.

https://ria.ru/20240716/azov-1958831113.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, отдых в россии, глэмпинг