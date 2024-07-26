https://ria.ru/20240726/prozorov-1962065084.html

Расследование покушения на экс-офицера СБУ Прозорова еще продолжается

Расследование покушения на экс-офицера СБУ Прозорова еще продолжается - РИА Новости, 26.07.2024

Расследование покушения на экс-офицера СБУ Прозорова еще продолжается

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что расследование совершенного на него 12 апреля покушения еще продолжается, дело в суд не передано. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T04:39

2024-07-26T04:39

2024-07-26T04:39

василий прозоров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

toyota corolla

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что расследование совершенного на него 12 апреля покушения еще продолжается, дело в суд не передано. "Я знаю, что еще не закончено уголовное дело, в суд не передано. Задержано там больше двух человек. Работа там колоссальная ведется, честно говоря. Следаки (следователи), опера - респект им, отлично поработали. Но пока в суд дело не направили", - заявил Прозоров. Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Кроме того, в Луганске был задержан гражданин Украины, выяснявший, где Прозоров паркует машину, сообщала ФСБ. По данным спецслужбы, задержанный для установления места парковки автомобиля Прозорова в июне 2023 года "осуществил видеонаблюдение за адресом его проживания", а в апреле 2024-го перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы в Россию использованных средств поражения.

https://ria.ru/20240724/ivanishvili-1961806728.html

https://ria.ru/20240501/odessa-1943265913.html

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василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), toyota corolla, москва, россия, литва