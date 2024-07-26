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Эксперт назвал проект ленд-лиза Трампа маловероятным
Эксперт назвал проект ленд-лиза Трампа маловероятным - РИА Новости, 26.07.2024
Эксперт назвал проект ленд-лиза Трампа маловероятным
Информация о возможном проекте ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США может... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:51
2024-07-26T17:51
2024-07-26T17:52
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Информация о возможном проекте ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США может носить необязательный характер, это сигнал Украине и союзникам в контексте предвыборной кампании, что Трамп будет продолжать поддержку Киева, а также попытка надавить на Россию и приблизить завершение военных действий, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать. "Надо учитывать, кто источник информации. Эта публикация из окружения Трампа, которая может носить гипотетический, необязательно программный характер в контексте предвыборной кампании. В первую очередь, это может быть сигнал, что Трамп не бросит Украину, что он будет оказывать поддержку, что он в принципе за поддержку союзников", - рассказал эксперт РИА Новости. Сокольщик добавил, что данная информация может быть и прямым сигналом для России, чтобы надавить на нее и посадить за стол переговоров. По его словам, Трамп уже ранее применял давление к Украине, указывая на военные возможности России и угрожая сокращением военной помощи. "Это противоречивые сигналы двум сторонам конфликта для того, чтобы заставить сомневаться в перспективах, в необходимости дальнейшего проведения военных действий… Насколько это будет реализовано, это совершенно другой вопрос", - подытожил эксперт.
https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп
Эксперт назвал проект ленд-лиза Трампа маловероятным
Эксперт Сокольщик назвал проект ленд-лиза Трампа лишь сигналом для Украины и РФ
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Информация о возможном проекте ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США может носить необязательный характер, это сигнал Украине и союзникам в контексте предвыборной кампании, что Трамп будет продолжать поддержку Киева, а также попытка надавить на Россию и приблизить завершение военных действий, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Лев Сокольщик.
Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео
в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать.
"Надо учитывать, кто источник информации. Эта публикация из окружения Трампа, которая может носить гипотетический, необязательно программный характер в контексте предвыборной кампании. В первую очередь, это может быть сигнал, что Трамп не бросит Украину, что он будет оказывать поддержку, что он в принципе за поддержку союзников", - рассказал эксперт РИА Новости.
Сокольщик добавил, что данная информация может быть и прямым сигналом для России
, чтобы надавить на нее и посадить за стол переговоров. По его словам, Трамп уже ранее применял давление к Украине
, указывая на военные возможности России и угрожая сокращением военной помощи.
"Это противоречивые сигналы двум сторонам конфликта для того, чтобы заставить сомневаться в перспективах, в необходимости дальнейшего проведения военных действий… Насколько это будет реализовано, это совершенно другой вопрос", - подытожил эксперт.