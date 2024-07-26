https://ria.ru/20240726/pozhary-1962263442.html

В Югре ликвидированы все лесные пожары

В Югре ликвидированы все лесные пожары - РИА Новости, 26.07.2024

В Югре ликвидированы все лесные пожары

В Ханты-Мансийском автономном округе, где на 20 июля действовало более двадцати лесных пожаров, ликвидированы все возгорания, следует из оперативных сводок ФБУ... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:47

2024-07-26T19:47

2024-07-26T19:47

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

россия

тюменская область

руслан кухарук

югра

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893199387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d738cb9e736ff8cd3eeb773622cda44.jpg

ТЮМЕНЬ, 26 июл – РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе, где на 20 июля действовало более двадцати лесных пожаров, ликвидированы все возгорания, следует из оперативных сводок ФБУ "Авиалесоохрана". "Лесные пожары ликвидированы в … Ханты-Мансийском АО (ЮГРА)", - указано в пятницу на сайте ведомства со ссылкой на информацию региональной диспетчерской службу лесного хозяйства. В сводках Федеральной Авиалесоохраны за 20 июля Югра была в четверке регионов России с наибольшим числом пожаров и площадью распространения огня — там действовало 22 пожара на 1 733 гектарах леса. Выйти из списка горящих территорий страны за неделю Югре удалось благодаря слаженной работе оперативного штаба, эффективной работе местных специалистов, привлечению авиации и своевременной помощи из соседних регионов. "Врио губернатора Югры Руслан Кухарук через оперативный штаб взял под контроль работу в этом направлении. Была задействована дополнительная техника, специальные средства наблюдения и тушения, на помощь югорским пожарным пришли коллеги из Тюменской области. Перед ответственными структурами в качестве приоритета Руслан Кухарук обозначил обеспечение безопасности населенных пунктов и объектов ТЭК", - пояснили в правительстве Югры. По данным регионального депнедра в целом на июль в Югре пришлось 188 пожаров, самыми сложными по обстановке были дни с 15 по 21 июля. Напряженная обстановка складывалась в Советском, Березовском и Октябрьском районах. В этот период для тушения были задействованы около пятисот человек и 21 воздушное судно - 10 самолетов и 11 вертолетов. На помощь югорским спасателям прибыл 121 специалист, в том числе из Тюменской и Свердловской областей.

https://ria.ru/20240707/pozhary-1957971640.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ханты-мансийский автономный округ, россия, тюменская область, руслан кухарук, югра, природные пожары в россии