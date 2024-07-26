В Югре ликвидированы все лесные пожары
Обгоревший участок после лесного пожара . Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 26 июл – РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе, где на 20 июля действовало более двадцати лесных пожаров, ликвидированы все возгорания, следует из оперативных сводок ФБУ "Авиалесоохрана".
"Лесные пожары ликвидированы в … Ханты-Мансийском АО (ЮГРА)", - указано в пятницу на сайте ведомства со ссылкой на информацию региональной диспетчерской службу лесного хозяйства.
В сводках Федеральной Авиалесоохраны за 20 июля Югра была в четверке регионов России с наибольшим числом пожаров и площадью распространения огня — там действовало 22 пожара на 1 733 гектарах леса. Выйти из списка горящих территорий страны за неделю Югре удалось благодаря слаженной работе оперативного штаба, эффективной работе местных специалистов, привлечению авиации и своевременной помощи из соседних регионов.
"Врио губернатора Югры Руслан Кухарук через оперативный штаб взял под контроль работу в этом направлении. Была задействована дополнительная техника, специальные средства наблюдения и тушения, на помощь югорским пожарным пришли коллеги из Тюменской области. Перед ответственными структурами в качестве приоритета Руслан Кухарук обозначил обеспечение безопасности населенных пунктов и объектов ТЭК", - пояснили в правительстве Югры.
По данным регионального депнедра в целом на июль в Югре пришлось 188 пожаров, самыми сложными по обстановке были дни с 15 по 21 июля. Напряженная обстановка складывалась в Советском, Березовском и Октябрьском районах. В этот период для тушения были задействованы около пятисот человек и 21 воздушное судно - 10 самолетов и 11 вертолетов. На помощь югорским спасателям прибыл 121 специалист, в том числе из Тюменской и Свердловской областей.
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