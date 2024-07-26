https://ria.ru/20240726/povyshenie-1962220089.html

В ЦБ рассказали, к чему приведет повышение ключевой ставки

В ЦБ рассказали, к чему приведет повышение ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024

В ЦБ рассказали, к чему приведет повышение ключевой ставки

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ снизит темпы роста новых кредитов компаниям с плавающей ставкой, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:12

2024-07-26T17:12

2024-07-26T17:12

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ снизит темпы роста новых кредитов компаниям с плавающей ставкой, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Повышение ставки снизит скорее всего темпы роста кредитов по плавающей ставке новых, то есть компании, понимая, какая будет траектория ставок, наверное, не будут брать теми же темпами, которыми брали до сих пор", - сказала глава ЦБ. "Что касается влияния выданных кредитов на бизнес и на банки, мы в целом по системе смотрим, насколько компании готовы обслуживать кредиты по повышенной ставке... Мы проводим анализ рисков финансовой стабильности, в том числе и анализ процентных рисков. Таких рисков не видим, но по конкретным компаниям могут быть действительно проблемы", - продолжила Набиуллина. По ее словам, такие проблемы могут возникать прежде всего, по компаниям, которые уже закредитованы и взяли уже большой объем кредитов по плавающей ставке. "Где долг/EBITDA уже выше некоторой нормы, у них могут возникать проблемы. Но такие проблем возникают и в других ситуациях, когда компании, беря кредиты, не полностью рассчитывают все риски", - ответила глава ЦБ на вопрос, видит ли регулятор риски для бизнеса и банков в связи с движением ключевой ставки и более долгим продолжением строгой ДКП.

https://ria.ru/20240726/kredit-1962219767.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)