Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ рассказали, к чему приведет повышение ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/povyshenie-1962220089.html
В ЦБ рассказали, к чему приведет повышение ключевой ставки
В ЦБ рассказали, к чему приведет повышение ключевой ставки - РИА Новости, 26.07.2024
В ЦБ рассказали, к чему приведет повышение ключевой ставки
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ снизит темпы роста новых кредитов компаниям с плавающей ставкой, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:12
2024-07-26T17:12
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877259095_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_fc23e942f6bc28a8d6edf621827fd6a1.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ снизит темпы роста новых кредитов компаниям с плавающей ставкой, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Повышение ставки снизит скорее всего темпы роста кредитов по плавающей ставке новых, то есть компании, понимая, какая будет траектория ставок, наверное, не будут брать теми же темпами, которыми брали до сих пор", - сказала глава ЦБ. "Что касается влияния выданных кредитов на бизнес и на банки, мы в целом по системе смотрим, насколько компании готовы обслуживать кредиты по повышенной ставке... Мы проводим анализ рисков финансовой стабильности, в том числе и анализ процентных рисков. Таких рисков не видим, но по конкретным компаниям могут быть действительно проблемы", - продолжила Набиуллина. По ее словам, такие проблемы могут возникать прежде всего, по компаниям, которые уже закредитованы и взяли уже большой объем кредитов по плавающей ставке. "Где долг/EBITDA уже выше некоторой нормы, у них могут возникать проблемы. Но такие проблем возникают и в других ситуациях, когда компании, беря кредиты, не полностью рассчитывают все риски", - ответила глава ЦБ на вопрос, видит ли регулятор риски для бизнеса и банков в связи с движением ключевой ставки и более долгим продолжением строгой ДКП.
https://ria.ru/20240726/kredit-1962219767.html
https://ria.ru/20240726/tsb-1962216360.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877259095_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d097149cda4ecf3ccd85a4a223883c3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали, к чему приведет повышение ключевой ставки

ЦБ: повышение ключевой ставки снизит рост кредитов компаниям с плавающей ставкой

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Здание Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ снизит темпы роста новых кредитов компаниям с плавающей ставкой, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Повышение ставки снизит скорее всего темпы роста кредитов по плавающей ставке новых, то есть компании, понимая, какая будет траектория ставок, наверное, не будут брать теми же темпами, которыми брали до сих пор", - сказала глава ЦБ.
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
ЦБ назвал причину роста потребительского кредитования в России
Вчера, 17:11
"Что касается влияния выданных кредитов на бизнес и на банки, мы в целом по системе смотрим, насколько компании готовы обслуживать кредиты по повышенной ставке... Мы проводим анализ рисков финансовой стабильности, в том числе и анализ процентных рисков. Таких рисков не видим, но по конкретным компаниям могут быть действительно проблемы", - продолжила Набиуллина.
По ее словам, такие проблемы могут возникать прежде всего, по компаниям, которые уже закредитованы и взяли уже большой объем кредитов по плавающей ставке.
"Где долг/EBITDA уже выше некоторой нормы, у них могут возникать проблемы. Но такие проблем возникают и в других ситуациях, когда компании, беря кредиты, не полностью рассчитывают все риски", - ответила глава ЦБ на вопрос, видит ли регулятор риски для бизнеса и банков в связи с движением ключевой ставки и более долгим продолжением строгой ДКП.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
ЦБ не исключает применения макропруденциальных мер
Вчера, 16:57
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала