https://ria.ru/20240726/povrezhdeniya-1962075492.html
В двух областях Украины получили повреждения объекты энергетики
В двух областях Украины получили повреждения объекты энергетики - РИА Новости, 26.07.2024
В двух областях Украины получили повреждения объекты энергетики
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" утверждает в Telegram-канале, что объекты энергетики поражены в ночь на пятницу в Житомирской и Черниговской... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T08:32
2024-07-26T08:32
2024-07-26T08:32
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
украина
житомирская область
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" утверждает в Telegram-канале, что объекты энергетики поражены в ночь на пятницу в Житомирской и Черниговской областях Украины, часть потребителей в Житомирской области остаются без электричества. "Ночью российские БПЛА нанесли удары по энергообъектам "Укрэнерго" в Житомирской и Черниговской областях. Обесточивались бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Житомирской области", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что ремонтные работы по ликвидации повреждений продолжаются. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
черниговская область
украина
житомирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, украина, житомирская область, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Житомирская область, Укрэнерго
В двух областях Украины получили повреждения объекты энергетики
"Укрэнерго": объекты энергетики поражены в Житомирской и Черниговской областях