https://ria.ru/20240726/povrezhdeniya-1962075492.html

В двух областях Украины получили повреждения объекты энергетики

В двух областях Украины получили повреждения объекты энергетики - РИА Новости, 26.07.2024

В двух областях Украины получили повреждения объекты энергетики

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" утверждает в Telegram-канале, что объекты энергетики поражены в ночь на пятницу в Житомирской и Черниговской... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:32

2024-07-26T08:32

2024-07-26T08:32

специальная военная операция на украине

в мире

черниговская область

украина

житомирская область

укрэнерго

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" утверждает в Telegram-канале, что объекты энергетики поражены в ночь на пятницу в Житомирской и Черниговской областях Украины, часть потребителей в Житомирской области остаются без электричества. "Ночью российские БПЛА нанесли удары по энергообъектам "Укрэнерго" в Житомирской и Черниговской областях. Обесточивались бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Житомирской области", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что ремонтные работы по ликвидации повреждений продолжаются. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

черниговская область

украина

житомирская область

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в мире, черниговская область, украина, житомирская область, укрэнерго