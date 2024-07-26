https://ria.ru/20240726/poverennyy-1962059758.html

Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Румынии

Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Румынии - РИА Новости, 26.07.2024

Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Румынии

Временный поверенный в делах России в Бухаресте Елена Копнина вызвана в министерство иностранных дел из-за обломков беспилотников, найденных вблизи границы с... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T01:30

2024-07-26T01:30

2024-07-26T05:53

россия

бухарест

румыния

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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Бухаресте Елена Копнина вызвана в министерство иностранных дел из-за обломков беспилотников, найденных вблизи границы с Украиной, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Румынии.В четверг министерство обороны Румынии сообщило, что усилило наблюдение за воздушным пространством страны после обнаружения фрагментов дронов вблизи границы с Украиной."По распоряжению министра иностранных дел поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте был вызван... в четверг, 25 июля 2024 года, в министерство иностранных дел в связи с выявлением в округе Тулча фрагментов беспилотника", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД. Министерство обороны Румынии ранее сообщало, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что якобы использует Россия. Эта информация была передана союзникам Румынии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в связи с инцидентом с БПЛА. МИД Румынии неоднократно передавал ноты протеста российскому посольству в Бухаресте, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства. На Смоленской площади заявили, что у властей Румынии нет доказательств, что обнаруженные обломки дронов принадлежат России, и добавили, что Москва рассматривает ноту Румынии как проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но аудиторию пытаются убедить в вероятности события.Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе и подчеркивала, что не угрожает никому, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240329/oblomki-1936610961.html

https://ria.ru/20240427/polsha-1942678664.html

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россия, бухарест, румыния, йенс столтенберг, нато, в мире