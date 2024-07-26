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В Челябинской области из-за прорыва дамбы затопило поселок

В Челябинской области из-за прорыва дамбы затопило поселок - РИА Новости, 26.07.2024

В Челябинской области из-за прорыва дамбы затопило поселок

Один поселок затоплен в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области, сообщает пресс-служба аппарата полпредства в Уральском... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:14

2024-07-26T21:14

2024-07-26T21:14

происшествия

жкх

челябинская область

прорыв дамбы в челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Один поселок затоплен в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области, сообщает пресс-служба аппарата полпредства в Уральском федеральном округе. Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. "По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке", - говорится в сообщении.

челябинская область

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