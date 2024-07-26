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В Челябинской области из-за прорыва дамбы затопило поселок - РИА Новости, 26.07.2024
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21:14 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/poselok-1962285082.html
В Челябинской области из-за прорыва дамбы затопило поселок
В Челябинской области из-за прорыва дамбы затопило поселок - РИА Новости, 26.07.2024
В Челябинской области из-за прорыва дамбы затопило поселок
Один поселок затоплен в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области, сообщает пресс-служба аппарата полпредства в Уральском... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:14
2024-07-26T21:14
происшествия
жкх
челябинская область
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Один поселок затоплен в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области, сообщает пресс-служба аппарата полпредства в Уральском федеральном округе. Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. "По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке", - говорится в сообщении.
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происшествия, жкх, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, ЖКХ, Челябинская область, Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинской области из-за прорыва дамбы затопило поселок

В Челябинской области из-за прорыва дамбы на водохранилище затопило поселок

На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Один поселок затоплен в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области, сообщает пресс-служба аппарата полпредства в Уральском федеральном округе.
Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта.
"По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке", - говорится в сообщении.
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
 
ПроисшествияЖКХЧелябинская областьПрорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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