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В Челябинской области из-за прорыва дамбы затопило поселок
В Челябинской области из-за прорыва дамбы затопило поселок - РИА Новости, 26.07.2024
В Челябинской области из-за прорыва дамбы затопило поселок
Один поселок затоплен в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области, сообщает пресс-служба аппарата полпредства в Уральском... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:14
2024-07-26T21:14
2024-07-26T21:14
происшествия
жкх
челябинская область
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Один поселок затоплен в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области, сообщает пресс-служба аппарата полпредства в Уральском федеральном округе. Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. "По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке", - говорится в сообщении.
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происшествия, жкх, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, ЖКХ, Челябинская область, Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинской области из-за прорыва дамбы затопило поселок
В Челябинской области из-за прорыва дамбы на водохранилище затопило поселок
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Один поселок затоплен в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области, сообщает пресс-служба аппарата полпредства в Уральском федеральном округе.
Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта.
"По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке", - говорится в сообщении.