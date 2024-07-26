Волонтеры из Магадана доставили дроны-камикадзе и квадрокоптер в зону СВО
© Эдуард Козлов / TelegramВолонтеры "Боевого братства" доставили гуманитарный груз бойцам минометной батареи добровольческого подразделения БАРС-10. Кадр видео
Волонтеры "Боевого братства" доставили гуманитарный груз бойцам минометной батареи добровольческого подразделения БАРС-10. Кадр видео
МАГАДАН, 26 июл - РИА Новости. Волонтеры магаданского отделения "Боевого братства" доставили дроны-камикадзе и квадрокоптер бойцам минометной батареи добровольческого подразделения БАРС-10 в зону спецоперации, сообщил руководитель регионального отделения организации Эдуард Козлов.
Он отметил, что волонтеры "Боевого братства" доставили гуманитарный груз бойцам подразделения.
"Волонтеры привезли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые устанавливаются на автомобиль и предотвращают попадание в него FPV дронов (камикадзе), а также квадрокоптер, который является на поле боя в прямом смысле глазами армии. При помощи дронов артиллерийские подразделения корректируют огонь, обеспечивая успешное выполнение боевых задач", - написал Козлов в своем Telegram-канале.