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Волонтеры из Магадана доставили дроны-камикадзе и квадрокоптер в зону СВО - РИА Новости, 26.07.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:25 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/pomosch-1962122634.html
Волонтеры из Магадана доставили дроны-камикадзе и квадрокоптер в зону СВО
Волонтеры из Магадана доставили дроны-камикадзе и квадрокоптер в зону СВО - РИА Новости, 26.07.2024
Волонтеры из Магадана доставили дроны-камикадзе и квадрокоптер в зону СВО
Волонтеры магаданского отделения "Боевого братства" доставили дроны-камикадзе и квадрокоптер бойцам минометной батареи добровольческого подразделения БАРС-10 в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:25
2024-07-26T12:25
надежные люди
магадан
сво
гуманитарная помощь
боевое братство
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МАГАДАН, 26 июл - РИА Новости. Волонтеры магаданского отделения "Боевого братства" доставили дроны-камикадзе и квадрокоптер бойцам минометной батареи добровольческого подразделения БАРС-10 в зону спецоперации, сообщил руководитель регионального отделения организации Эдуард Козлов. Он отметил, что волонтеры "Боевого братства" доставили гуманитарный груз бойцам подразделения. "Волонтеры привезли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые устанавливаются на автомобиль и предотвращают попадание в него FPV дронов (камикадзе), а также квадрокоптер, который является на поле боя в прямом смысле глазами армии. При помощи дронов артиллерийские подразделения корректируют огонь, обеспечивая успешное выполнение боевых задач", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240725/pomosch-1961998516.html
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магадан, сво, гуманитарная помощь, боевое братство
Надежные люди, Магадан, СВО, Гуманитарная помощь, Боевое братство

Волонтеры из Магадана доставили дроны-камикадзе и квадрокоптер в зону СВО

© Эдуард Козлов / TelegramВолонтеры "Боевого братства" доставили гуманитарный груз бойцам минометной батареи добровольческого подразделения БАРС-10. Кадр видео
Волонтеры Боевого братства доставили гуманитарный груз бойцам минометной батареи добровольческого подразделения БАРС-10. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Эдуард Козлов / Telegram
Волонтеры "Боевого братства" доставили гуманитарный груз бойцам минометной батареи добровольческого подразделения БАРС-10. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 26 июл - РИА Новости. Волонтеры магаданского отделения "Боевого братства" доставили дроны-камикадзе и квадрокоптер бойцам минометной батареи добровольческого подразделения БАРС-10 в зону спецоперации, сообщил руководитель регионального отделения организации Эдуард Козлов.
Он отметил, что волонтеры "Боевого братства" доставили гуманитарный груз бойцам подразделения.
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"Волонтеры привезли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые устанавливаются на автомобиль и предотвращают попадание в него FPV дронов (камикадзе), а также квадрокоптер, который является на поле боя в прямом смысле глазами армии. При помощи дронов артиллерийские подразделения корректируют огонь, обеспечивая успешное выполнение боевых задач", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
 
Надежные людиМагаданСВОГуманитарная помощьБоевое братство
 
 
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