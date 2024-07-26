https://ria.ru/20240726/pomosch-1962122634.html

Волонтеры из Магадана доставили дроны-камикадзе и квадрокоптер в зону СВО

Волонтеры из Магадана доставили дроны-камикадзе и квадрокоптер в зону СВО - РИА Новости, 26.07.2024

Волонтеры из Магадана доставили дроны-камикадзе и квадрокоптер в зону СВО

Волонтеры магаданского отделения "Боевого братства" доставили дроны-камикадзе и квадрокоптер бойцам минометной батареи добровольческого подразделения БАРС-10 в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:25

2024-07-26T12:25

2024-07-26T12:25

надежные люди

магадан

сво

гуманитарная помощь

боевое братство

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МАГАДАН, 26 июл - РИА Новости. Волонтеры магаданского отделения "Боевого братства" доставили дроны-камикадзе и квадрокоптер бойцам минометной батареи добровольческого подразделения БАРС-10 в зону спецоперации, сообщил руководитель регионального отделения организации Эдуард Козлов. Он отметил, что волонтеры "Боевого братства" доставили гуманитарный груз бойцам подразделения. "Волонтеры привезли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые устанавливаются на автомобиль и предотвращают попадание в него FPV дронов (камикадзе), а также квадрокоптер, который является на поле боя в прямом смысле глазами армии. При помощи дронов артиллерийские подразделения корректируют огонь, обеспечивая успешное выполнение боевых задач", - написал Козлов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240725/pomosch-1961998516.html

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

магадан, сво, гуманитарная помощь, боевое братство